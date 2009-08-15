بسکتبال ایران جهانی شد/ تنها یک پیروزی دیگر تا قهرمانی دوباره

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین پیروزی متوالی تیم ملی بسکتبال ایران در بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا منجر به دومین حضور متوالی این تیم در فینال این مسابقات شد.
امروز (شنبه) تیم ملی بسکتبال کشورمان در مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی آسیا با نتیجه 77 بر 75 مقابل اردن به برتری دست یافت تا ضمن راهیابی به دیدار نهایی این مسابقات به عنوان اولین تیم آسیایی جواز شرکت در پیکارهای جهانی 2010 ترکیه را هم به دست آورد.
این دومین پیروزی بسکتبال ایران مقابل اردن طی یک ماه اخیر بود. بسکتبال ایران در تورنمنت ویلیام جونز که در چینتایپه برگزار شد نیز به دنبال اعلام باخت فنی برای اردنیها به عنوان برنده دیدار مقابل این تیم معرفی شده بود. ضمن اینکه اردنیها در جام ملتهای 2007 آسیا نیز مغلوب ایران شده بودند.
تیم ملی بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جام ملتهای مردان آسیاست
بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ملتهای آسیا فردا با تعیین ردهبندی نهایی 16 تیم شرکتکننده به پایان میرسد. ملیپوشان بسکتبال کشورمان که در کنار کسب سهمیه جهانی برای دفاع از عنوان قهرمانی آسیا به چین سفر کردهاند ساعت 17:30 فردا (یکشنبه) نهمین و آخرین دیدار خود در این رقابتها را برگزار خواهند کرد. دیگر فینالیست بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که در تیانجین چین جریان دارد با برگزاری دیدار دو تیم چین و لبنان معرفی میشود.
هر دو تیم حاضر در مرحله نهایی مسابقات 2009 جام ملتهای آسیا به همراه برنده دیدار ردهبندی به عنوان سه تیم برتر قاره آسیا در مسابقات جهانی ترکیه حضور خواهند داشت.
بسکتبال ایران در حالی موفق به کسب سهمیه جهانی از مسابقات قهرمانی آسیا شده است که در دوره پیشین این رقابتها نیز جواز المپیک را به دست آورده بود.
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