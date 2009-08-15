ورود بازرس ویژه یونسکو به تبریز/ برخورد غیرحرفه ای با عکاس مهر

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در پی ارسال پرونده بازار تبریز برای ثبت در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو خانم "زینب اهان بی" اهل کشور ترکیه را به عنوان نماینده و بازرس خود برای بازدید از روند اجرای پروژه های مرمتی به ایران گسیل داشته است.

خانم آهان بی در حالی از روز پنجشنبه در تبریز حضور دارد که برای این رویداد مهم و سرنوشت ساز در خصوص بازار تبریز هیچگونه اطلاع رسانی در این خصوص به رسانه ها نشده است.

خبرنگار مهر پس از اطلاع از این موضوع برای تهیه خبر وعکس از این بازدید خود را به بازار تبریز رسانده و پس از مدتی جستجو در بازار موفق به یافتن اکیپ بازدید کننده از این مجموعه شد اما گروه حفاظت از این هیئت با برخورد زننده و نامناسب از فعالیت وی جلوگیری کردند.

خانم زینب آهان بی را در این بازدید جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی، اعضای شورای شهر و برخی از مقامات محلی همراهی می کردند.

بازرس یونسکو از نخستین ساعات صبح شنبه بازدید خود را از بازار تبریز آغاز کرده و تا ظهر امروز تیمچه های مختلف این مجموعه را از جمله مظفریه، شعربافان، کفاشان، دلاله زنان، مسجد جامع و ... بازدید کرد.

نکته جالب توجه اینکه این نماینده یونسکو مسیر از قبل مشخص شده برای بازدید را نپذیرفته و به صورت رندم برخی از تیمچه ها، راسته ها و اماکن موجود در بازار تبریز را بازدید کرد.

بازرس یونسکو در طول مسیر برخی موارد را به عنوان ایراد مطرح و از مسئولان خواست هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام کند.

با این اوصاف به دلیل عدم اطلاع رسانی و نیز ممانعت از مصاحبه و تهیه گزارش از این بازدید از سوی مقامات مسئول، اطلاعات دیگری در این زمینه و اینکه نظر خانم زینب آهان بی در خصوص روند ثبت بازار تبریز در فهرست جهانی چگونه بوده است در دست نیست.

بازرس یونسکو فردا ایران را به مقصد مقر یونسکو ترک می کند.