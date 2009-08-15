توسعه استفاه از فناوری های ارتباطی نوین در سازمان پزشکی قانونی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن عابدی با بیان این مطلب افزود: در راستای سیاستهای سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص اتوماسیون امور اداری و استفاده از فناوریهای نوین در این سازمان، اتوماسیون مکاتبات اداری در دستور کار ادارات کل منابع انسانی و طرح و برنامه قرار گرفت و اقدامات اولیه برای تهیه نرم افزارهای مرتبط با اتوماسیون و انتخاب شرکت مجری طرح آغاز شد.

وی افزود: از دی سال 1386 آموزش اتوماسیون در سازمان با برگزاری کلاس های آموزشی آغاز و سپس نرم افزار دبیر در ستاد سازمان نصب شد. همچنین پس از انجام تنظیمات مختلف، این سیستم توسط اداره کل منابع انسانی سازمان به عنوان راهبرسیستم راه اندازی شد و بدین منظور دبیرخانه مرکزی سازمان از تاریخ 6 بهمن سال 86 علاوه بر انجام امور به صورت دستی اقدام به ثبت نامه ها به صورت الکترونیکی و ارجاع آنها به واحدهای مربوطه کرد.

وی خاطرنشان کرد: روند ثبت الکترونیکی نامه ها به همراه با بومی سازی سیستم تا پایان سال 86 در سایر واحدهای اداره کل منابع انسانی نیز کل بیشترین حجم مکاتبات اداری سازمان را انجام می دهد، گسترش یافت و از ابتدای سال 87 پس از ارزیابی های لازم و موفقیت نرم افزار دبیر در برآورده کردن نیازهای سازمانی، دفاتر اندیکاتور در ستاد سازمان جمع آوری و انجام مکاتبات به صورت الکترونیکی در سطح ستاد سازمان و ستاد اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با ارایه آموزش ها و راهنمایی های لازم آغاز و نرم افزار دبیرتا پایان آذرسال87 به صورت کامل دراین واحدها راه اندازی شد.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم دبیر در استانها یادآور شد: به منظور راه اندازی دبیر در ادارات کل پزشکی قانونی استانها جلسه ای با حضور مسئولین انفورماتیک استان ها در قالب یک دوره آموزشی حضوری برگزار و کلیات این سیستم و چگونگی کار با آن به این افراد آموزش داده شد، همچنین یک سرور تستی برای آموزش علمی پرسنل استان ها تهیه و ارایه این آموزش در سطح هر استان به مسئولین انفورماتیک استان ها واگذار شد.

همچنین از ابتدای سال88 با هماهنگی های به عمل آمده بین راهبرهای سیستم در اداره کل منابع انسانی سازمان و مسئولین مربوط استانی، کلیه استان ها روی سرور مرکزی سازمان تعریف شده اند که علاوه بر ارسال فیزیک مکاتبات، نسخ الکترونیکی آن نیز توامان بین ستاد و استانها مبادله می شود.