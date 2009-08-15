قائمشهر بیشترین خبرنگاران ساماندهی ‌‌شده مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسکندری ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی فعالیت خبرنگاران شهرستان با اعلام اینکه برای 17 خبرنگار قائمشهری پرونده دریافت کارت خبرنگاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تشکیل شده است، اظهار داشت: خبرنگاران قائمشهری به لحاظ بیمه ‌شدن نیز رتبه خوبی در مازندران دارند.

وی با تاکید بر اینکه تعداد خبرنگاران بیمه شده در مازندران در سطح کشور نیز چشمگیر است، تصریح کرد: خبرنگاران قائمشهری در سومین جشنواره مطبوعات مازندران حائز یک رتبه‌ برتر در گزارش‌نویسی شده و سه خبرنگار این شهر نیز به عنوان خبرنگاران فعال مازندران معرفی شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائمشهر با بیان اینکه رشد مطبوعات مازندران به نسبت دولت‌های گذشته بیش از 100درصد بوده است، بیان داشت: پیش از دولت نهم تنها 45نشریه در مازندران وجود داشت اما این تعداد در حال حاضر به 97 نشریه افزایش یافته است.

اسکندری با تاکید بر اینکه خبرنگاران و نشریات مازندرانی کمترین وابستگی به جریان و گروهی را دارند، تصریح کرد: نشریات مازندرانی برحسب وظیفه خاص خود به فعالیت می‌پردازند.

وی عنوان داشت: رشد و توسعه استان بدون شک به کمک جریان رسانه‌ای و قلم خبرنگاران میسر می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائمشهر از اتمام مجتمع فرهنگی و هنری حر قائمشهر خبر داد و گفت: کار ساخت این مجتمع به اتمام رسیده و برای به بهره‌برداری رسیدن در انتظار نصب سیستم سرمایشی و گرمایشی است.