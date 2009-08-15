تیم ویژه بازرسی از واحدهای تولید نان فانتزی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران با اشاره به دریافت گزارشاتی درباره اقدام خود سرانه برخی از واحدهای نان فانتزی برای افزایش قیمت تولیدات ، تاکید کرد : با توجه به اینکه سهمیه آرد یارانه ای واحدهای نان فانتزی در شهریور ماه تحویل شده است؛ لذا اقدام برخی واحدها در افزایش قیمت غیر قانونی بوده و تخلف صنفی محسوب می شود.

موسوی خاطر نشان کرد: سازمان بازرگانی استان تهران به منظور افزایش اعمال کنترل و نظارت بر روی این واحدها تیم ویژه ای جهت بازرسی و نظارت بر قیمت نان فانتزی در مناطق مختلف استان تهران مستقر کرده است .

وی افزود: همچنین شماره تماس 124 نیز آماده دریافت شکایتهای مردمی در زمینه دریافت گزارشات گرانفروشی از واحدهای نان فانتزی است.

رئیس سازمان بازرگانی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های شکایات گرانفروشی واحد های تولید کننده نان فانتزی خارج از نوبت خواهد بود، زیرا تاکنون هیچ افزایش نرخی در این زمینه وجود نداشته و اقدام اخیر برخی واحدها غیر قانونی است.