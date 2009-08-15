خراسان رضوی در معرض حدود 30 حادثه غیرمترقبه قرار دارد

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خراسان رضوی در معرض حدود 30 حادثه غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، طوفان، بیابانزایی، حرکت شنهای روان و ... قرار دارد.
وی با بیان اینکه توسعه آموزشهای گسترده و همه جانبه اعم از فردی و عمومی در حوزه حوادث غیرمترقبه ضروری است تصریح کرد: بحث آموزش از دو بعد فردی و عمومی اهمیت دارد، چنانکه به لحاظ فردی و خود امدادی این آموزشها در زمان حوادث بسیار مهم است زیرا افراد میتوانند در عین آنکه خود را در برابر حوادث واکسینه کنند حادثه دیدگان نزدیک خود را نیز نجات دهند.
مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: باید با ارائه آموزشهای لازم، صحیح و کافی در مردم آمادگی مقابله با حوادث فراهم شود.
عرفانیان خاطر نشان کرد: رسانهها در این میان میتوانند با بالا بردن سطح دانش عمومی و خود امدادی در کاهش خسارت ناشی از حوادث و نیز کنترل روانی جامعه به ویژه در زمان حوادث بسیار موثر باشند.
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