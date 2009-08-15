درخشش دانش پژوهان ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر/ ایران هشتم جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با حضور دانش آموزانی از 83 کشور دنیا در بلغارستان برگزار شد تیم ایران به یک مدال طلا و سه مدال نقره دست یافت و تیم ایران به مقام هشتم جهان رسید.

از تیم ایران علی بابایی چشمه احمد رضایی از تهران به مدال طلا، پویا وحیدی فردوسی از مشهد و سهیل احسانی از ساری و فرشته خانی از نیشابور به مدال نقره دست یافتند.

در بیست و یکمین دوره المپیاد کامپیوتر تیمهای چین، آمریکا و ژاپن به ترتیب رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

مدال آوران ایرانی بامداد روز یکشنبه به کشور بازخواهند گشت و در فرودگاه امام خمینی (ره) مورد استقبال قرار می گیرند.