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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

1200 مسجد در خراسان جنوبی غبارروبی می‌ شود

1200 مسجد در خراسان جنوبی غبارروبی می‌ شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه نکوداشت و بهداشت مساجد ودر آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1200 مسجد در خراسان جنوبی غبارروبی می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این مراسم همزمان با دهه آخر ماه شعبان و با حضور مسوولان استان در سه مسجد محوری شهرستان بیرجند انجام می ‌شود.

حجت ‌الاسلام سنجری بیان داشت: مساجد مناسبترین مکان برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص) است و باید از این اماکن به نحو شایسته به ویژه در ماه مبارک رمضان استفاده کرد.

وی ادامه داد: مساجد "امام حسین(ع)، صدیقه طاهره(س) و سیدالشهدا(ع)" بیرجند با حضور استاندار، امام جمعه، مدیران کل استان و نمازگزاران ساعت 18 روز 28 مرداد غبارروبی می‌ شود.

وی با بیان اینکه غبارروبی مساجد با هدف آماده ‌سازی آنها برای پذیرایی از مهمانان خداوند انجام می ‌شود، اظهارداشت: هیچ آئینی به اندازه اسلام به نظافت و پاکیزگی به خصوص رعایت نظافت در مساجد و معطر نمودن آنها اهمیت نداده است گفت : تلاش در جهت رعایت بهداشت و نظافت مساجد بعنوان پایگاههای عبادی و اجتماعی وظیفه شرعی و اجتماعی عموم مردم می باشد .

حجت الاسلام سنجری به بهداشت و نظافت مساجد اشاره کرد و گفت: مساله اول برای حضور مردم در مساجد بهداشت و نظافت مساجد است که باید هیات امناء و ائمه جماعات درمرحله اول به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان از برگزاری جشن رمضانیه همزمان به سه روز پایانی ماه شعبان خبر داد و گفت: در این برنامه ائمه جماعات مساجد به تبیین فضلیت ماه مبارک رمضان برای نمازگزاران می ‌پردازند.

کد مطلب 929914

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