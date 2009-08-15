1200 مسجد در خراسان جنوبی غبارروبی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این مراسم همزمان با دهه آخر ماه شعبان و با حضور مسوولان استان در سه مسجد محوری شهرستان بیرجند انجام می ‌شود.

حجت ‌الاسلام سنجری بیان داشت: مساجد مناسبترین مکان برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص) است و باید از این اماکن به نحو شایسته به ویژه در ماه مبارک رمضان استفاده کرد.

وی ادامه داد: مساجد "امام حسین(ع)، صدیقه طاهره(س) و سیدالشهدا(ع)" بیرجند با حضور استاندار، امام جمعه، مدیران کل استان و نمازگزاران ساعت 18 روز 28 مرداد غبارروبی می‌ شود.

وی با بیان اینکه غبارروبی مساجد با هدف آماده ‌سازی آنها برای پذیرایی از مهمانان خداوند انجام می ‌شود، اظهارداشت: هیچ آئینی به اندازه اسلام به نظافت و پاکیزگی به خصوص رعایت نظافت در مساجد و معطر نمودن آنها اهمیت نداده است گفت : تلاش در جهت رعایت بهداشت و نظافت مساجد بعنوان پایگاههای عبادی و اجتماعی وظیفه شرعی و اجتماعی عموم مردم می باشد .

حجت الاسلام سنجری به بهداشت و نظافت مساجد اشاره کرد و گفت: مساله اول برای حضور مردم در مساجد بهداشت و نظافت مساجد است که باید هیات امناء و ائمه جماعات درمرحله اول به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان از برگزاری جشن رمضانیه همزمان به سه روز پایانی ماه شعبان خبر داد و گفت: در این برنامه ائمه جماعات مساجد به تبیین فضلیت ماه مبارک رمضان برای نمازگزاران می ‌پردازند.