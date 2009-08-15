سورن جایگزین بنز پلیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، میر جواد سلیمانی گفت: سورن با موتور توربو شارژ جایگزین خودروهای پلیس خواهد شد و این امر که خودروی ملی کشور جایگزین خودروهای خارجی شود بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی ارزیابی های خود را از خودروی سورن انجام داده و در خصوص این جایگزینی نظر مثبت دارد.

سلیمانی با بیان اینکه نیروی انتظامی درخواست 2 تا 5 هزار دستگاه سورن با موتور توربو شارژ داشته است، گفت: با یک برنامه مدون تولید این خودرو را توسعه و گسترش خواهیم داد.

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در محصول و کیفیت افزود: موتور توربوشارژ موتوری بسیار قوی است که متناسب با محصولات فعلی نیست و نسبت به قدرت این موتور باید تغییراتی در بدنه، شاسی و سیستم ترمز ها داشته باشیم.

وی در خصوص سایر موتورهای تولیدی ایران خودرو اظهار داشت: یکی دیگر از موتورهای تولیدی ایران خودرو موتور TU5 است که موتور کم مصرف نیز نامیده می شود.

سلیمانی افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید این موتور 300 هزار دستگاه در سال است که قابلیت افزایش تا 400 هزار دستگاه را دارد.

این مقام مسئول ایران خودرو با بیان اینکه این موتور 60 درصد ساخت داخل است، اظهار داشت: تا خرداد ماه سال آینده در تولید کامل این موتور به خودکفایی خواهیم رسید.

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در محصول و کیفیت ادامه داد: موتور EF7 که به عنوان موتور ملی شناخته شده، موتوری به روز و با مشخصات فنی مناسب است.

سلیمانی با بیان اینکه تا به حال 10 هزار دستگاه از این موتور تولید شده است، گفت: در حال حاضر روزانه 50 دستگاه از این موتور تولید می شود که تا دو سال آینده به 300 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه توسعه محصولات ایران خودرو، این دو موتور جایگزین تمام موتورهای فعلی در محصولات خواهد شد.