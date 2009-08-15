سرانه ورزشی دانشگاه پیام نور 50 هزار ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی قره ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ارزش و جایگاه دانشگاه پیام نور نیاز به معرفی دارد، گفت: این دانشگاه سکاندار حرکت علوم تجربی به طرف علوم فرهنگی است.

این مقام مسئول اضافه کرد: دانشجویان برخی دانشگاه ها اغلب مدرک گرا بوده و در فراگیری علم نیز حفظ گرا هستند این درحالی است که هر سال شاهد موفقیت شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هستیم.

قره همچنین از وجود یک میلیون دانشجوی دانشگاه پیام نور در کشور به عنوان مهمترین قدرت و سرمایه اصلی این دانشگاه یاد کرد و افزود: سرمایه هر سازمان و دانشگاه به بودجه و ساختمان و امکانات آن نیست بلکه نیروی انسانی متفکر و دانشجویان هر دانشگاه، قدرت و سرمایه اصلی آن هستند.

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور در پایان دور شدن از ارزشهای اسلامی و الهی، جدا شدن معرفت های ورزش از آن و دور شدن از قهرمان پروری را از مهمترین مشکلات ورزش کشور عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشور نیز در این نشست سرانه فرهنگی هر دانشجو در این دانشگاه را هشت هزار تومان اعلام کرد.

ابوالحسن ابوترابی از فعالیت 800 نشریه دانشجویی، یک هزار و 500 انجمن علمی و بیش از هزار کانون فرهنگی در سطح دانشگاه پیام نور کشور خبر داد.

وی در ادامه تقویت نشریات دانشجویی، کانونهای فرهنگی، انجمن های علمی، فعالیت های پژوهشی و اردوهای دانشجویی را از جمله اهداف کلی این حوزه از دانشگاه برشمرد.

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشور در پایان یادآور شد: برگزاری جشنواره نشریات دینی، قرآنی، جشنواره تئاتر با شعار اصلاح الگوی مصرف، مسابقات سراسری قرآن کریم در سمنان، کنگره سراسری نهج البلاغه در تهران و.. از جمله برنامه هاتی فرهنگی این دانشگاه در سال جاری هستند.