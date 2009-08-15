90 شهر کشور به اورژانس اجتماعی مجهز می شود

حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: افزایش کمی و کیفی اورژانس اجتماعی از مهمترین اولویتهای سال جاری این دفتر بوده و تجهیز شهرها به اورژانس ها از جمله کارهاست.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه تمامی شهرهای کشور باید به سیستم اورژانس اجتماعی مجهز شوند و هر چه قدر منابع اجتماعی در دسترس مردم قرار گیرد، تمایل مردم برای استفاده بیشتر از این پایگاهها بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: باید امور اجتماعی را به سازمانهای اجتمای، امنیتی و قضایی بسپاریم و فاصله بین خانه و کلانتری و مداخللات روانی و اجتماعی را حل کنیم.

به گفته موسوی چلک، در هیچ جامعه ای نیست که آسیبهای اجتماعی وجود نداشته باشد و نمی توان آسیبهای اجتماعی را حذف کرد و باید آسیبهای اجتماعی را به عنوان یک واقعیت پذیرفت.

مدیرکل دفتر پیشگیری آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور بیان داشت: برای کاهش آسیبهای اجتماعی، بهزیستی، دادگستری و انتظامی باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند و نگاه صرف سیاسی امنیتی موجب رشد زیرزمینی آسیبهای اجتماعی می شود.

وی یادآورشد: همچنین برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید نهادهای غیردولتی متخصص را فعال تر کنییم و باید آسیبهای اجتماعی نظیر کودکان خیابانی را از همان اول شناسایی و برای رفع مشکلات برنامه ریزی کنیم.

موسوی چلک افزود: 195 درصد مداخلات در اورژانس اجتماعی افزایش داشته و این افزایش نشان از افزایش آسیب باشد باید تبعاتش را بپذیریم و امور اجتماعی را به سازمانهای اجتماعی واگذار کنیم.