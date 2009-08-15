پنجمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه آزاد اسلامی بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پنجمین المپیاد ورزشی سراسری غیر متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دختران در دو رشته والیبال و بسکتبال که از 16 مرداد ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آغاز شده بود، ظهر امروز با معرفی تیم های برتر بکار خود پایان داد.

در این المپیاد 360 تن از ورزشکاران دختر 12 منطقه دانشگاه آزاد اسلامی در دو رشته والیبال و بسکتبال بعد از یک هفته رقابت مقامهای ذیل را بدست آوردند.

در والیبال منطقه 8 مقام اول، منطقه یک، مقام دوم و منطقه چهار ، مقام سومی را از آن خود کرد.

در بسکتبال نیز تیم تهران نماینده منطقه 8 با شکست حریفان خود به مقام اول رسید و نماینده منطقه چهار و نماینده منطقه پنج به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند .

پنجمین المپیاد ورزشی سراسری غیر متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی در دو رشته والیبال و بسکتبال با حضور 720 دانشجوی دختر و پسر از 12 منطقه دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.