جزئیات پذیرش بدون کنکور دانشجو در واحد بین الملل سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجو خارج از کنکور در واحد بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته های مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند، مهندسی عمران گرایش سازه، مدیریت فناوری اطلاعات و اقتصاد انجام می گیرد.

داوطلبان تحصیل در این واحد بین المللی تا 18 شهریورماه فرصت دارند مدارک خود را به این دانشگاه ارسال کنند. افراد می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.usb.ac.ir/inter مراجعه کنند.

در واحد بین المللی چابهار پذیرش دانشجو خارج از کنکور سراسری و از طریق مصاحبه علمی و ارزشیابی مدارک صورت می گیرد. تحصیل در این واحد بین المللی به صورت حضوری است. حداقل معدل برای دانش آموختگان دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوی 13 و سایر دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیفات و فناوری 14 است و کلیه دروس به زبان انگلیسی ارائه می شود.

شورای علمی واحد بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان در منطقه آزاد چابهار بعد از وصول مدارک تحصیلی داوطلبان با توجه به سوابق آموزشی، پژوهشی، ریز نمرات و معدل، از داوطلبان حائز شرایط برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت می کند و نحوه پذیرش نهایی از میان داوطلبان حائز شرایط، بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی، معدل و امتیاز مصاحبه علمی خواهد بود. ضمنا داشتن گواهی پایان دوره کارشناسی معتبر و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.

کلیه پذیرفته شدگان مصاحبه به صورت مشروط ثبت نام می شوند و پذیرش هیچکس به صورت قطعی نیست. افرادی که موفق به گذراندن واحدهای زبان و دروس پیش نیاز تخصصی شوند به عنوان پذیرفته شده قطعی وارد دوره کارشناسی ارشد رشته مربوطه خواهند شد. در طی دوره کارشناسی ارشد امکان اعزام دانشجویان به دانشگاههای خارج از کشور طرف قرارداد با دانشگاه سیستان و بلوچستان خواهد بود.