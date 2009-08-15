10 حزب سیاسی عراق بر اخراج منافقین از خاک این کشور تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، حزب اسلامی کردستان، حزب چپ گرای عراق، ائتلاف ملی - دموکرات کردستان، حزب کردهای فیلی، حزب آشوریان و حزب کمونیست کردستان، احزابی هستند که در این بیانیه بر اخراج منافقین از عراق تاکید ورزیده اند.
در این بیانیه همچنین آمده است: آنچه که در کمپ اشرف رخ داد در پی عدم نتیجه گیری از مذاکرات نیروهای عراقی با منافقین بود که به کشته و زخمی شدن چند تن از نیروهای دو طرف منجر شد.
احزاب عراقی همچنین خواستار اجرای راه حل بدون خونریزی در مسئله اخراج منافقین از خاک این کشور شده اند.
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