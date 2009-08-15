گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: انقلاب اسلامی سربلند و پیروزمندانه و با درایت مقام معظم رهبری خواب استکبار و غرب را آشفته کرده است. حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در جمع نخبگان سپهر ایرانی در سی سخت با بیان این مطلب افزود: ما از لحاظ محتوا دارای تاریخچه بسیار قوی ایرانی و اسلامی هستیم و از لحاظ پیشینه حماسی، این انقلاب و حکومت اسلامی مدیون مقاومت و جانفشانی سربازان امام زمانی است که امروز ما به‌راحتی می‌توانیم در این مکان و موقعیت شاهد حرکت‌های فرهنگی و برنامه ریزی اوقات فراغت باشیم . وی ادامه داد: ما به عنوان مسئول باید بتوانیم گره ها را حل کنیم و قله‌های نمایان را در بحث اوقات فراغت بیش از پیش نمایش دهیم.

- استاندار خراسان جنوبی در گردهمایی روحانیون مستقر و طرح هجرت گفت: مقابله با ترویج مسائل ضداخلاقی و مذهبی، خرافات و جریانات انحرافی از وظایف روحانیت است و باید در مبارزه با جریانات انحرافی هوشیارانه عمل کند. سید صولت مرتضوی افزود: تبلیغ، آینه ‌ای است که انوار تابان معرفت حق در آن می ‌درخشد و بیان و زبان مبلغ، محل تجلی چنین شناخت و معرفت ارزشمندی است. وی به محوریت روحانیت در اندیشه رهایی ‌بخش انسان اشاره کرد و بیان داشت: همانطور که علما و روحانیت در همه زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی حضور دارند، باید موتور محرک جامعه اسلامی باشند. استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه غفلت در جامعه نقاط قوت را به ضعف تبدیل می کند، خاطرنشان می کند: غفلت در طول تاریخ پاشنه آشیل جریان اسلام ناب و تفکر شیعی بوده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ضمن تشریح اهداف و دیدگاههای مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 88 به نام سال اصلاح الگوی مصرف گفت: شورای فرهنگ عمومی در تحقق فرامین رهبر انقلاب پیش‌قدم باشد. حجت الاسلام سیدشکرالله زندوی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که به ریاست آیت‌الله نعیم آبادی؛ نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با تاکید بر ضرورت ورود جدی شورای فرهنگ عمومی استانها در موضوع اصلاح الگوی مصرف افزود: با توجه به اینکه بر اساس اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، نرم مصرف در کشور ایران به نسبت سایر کشورها بیشتر و درحال گسترش است، مقام معظم رهبری امسال را با توجه به تحولات اقتصادی جهان، سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی استانها به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در حوزه فرهنگ عمومی باید با ارائه برنامه و ساز و کار و بسیج ادارات و نهادها در زمینه تحقق این شعار به صورت جدی وارد شود و از تصویب برنامه‌های کلیشه‌ای پرهیز کند. زندوی، فرهنگ‌سازی از بیانات مقام معظم رهبری را یکی از مهمترین وظایف شورای فرهنگ عمومی استان‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این شعارها و فرامین، بسیاری از معضلات اقتصادی با کمترین هزینه و بدون ورود دولت از بین می رود.

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری دوره آموزشی تخصصی و مهارتی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و روسای تشکلهای دینی استان اردبیل در استان اردبیل خبر داد. حجت‌الاسلام علی دارابی با اعلام این خبر افزود: مجموعه‌ آموزشهای تخصصی و مهارتی این دوره با موضوعات اخلاق مداحی، آشنایی با مقتل شناسی و آشنایی با نغمات و تاریخ تحلیلی اسلام برگزار شده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران در دهه نکوداشت و بهداشت مساجد در دیدار با جمعی از ائمه جماعات و روحانیون استان تهران گفت: مساجد را با عطر حضور معنوی خود سرشار کنیم و با نور ایمان روح حیات را در آن جاری سازیم. حجت‌الاسلام نصیر نیک‌نژاد با تاکید بر اهمیت بهداشت خانه خدا و پیراستگی این مکان مقدس در آستانه ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: مسجد، منزل رحمت حق است، پس در مکان پاک می‌توان راز و نیاز با معبود را زمزمه کرد. نیک‌نژاد یادآور شد: پاکی مسجد به پاکی دل‏های ما وابسته است، پس همه مومنان و خداجویان وظیفه دارند که در غبار روبی‏مساجد بکوشند.

- رئیس گروه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هدف از ارزیابی عملکردهای سازمانی، ارتقای کیفیت فعالیتهاست که با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف محقق می شود. حجت الاسلام ابوذر عبادی‌راد در نشست با مدیرکل، معاونان و کارشناسان این اداره کل افزود: ارزیابی عملکرد در حقیقت مشاوره است و بازرسی هم مبتنی بر گزارشها بر اساس شاخصهای فعالیتهای موثر خواهد بود. وی با اشاره به قدمت مدیریت تبلیغات اسلامی استان مرکزی و موفقیت ایشان در مدیریت این استان و تقدیر از نظم کاری در این اداره کل اظهار امیدواری کرد: ارزیابان اعزامی در سایه همدلی و همکاری کارشناسان این اداره‌ کل به نتایج قابل بهره ‌برداری و اثربخشی در خصوص ارتقای فعالیتهای فرهنگی و قرآنی دست یابند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: در آستانه فرارسیدن فصل بهار معنویت و شکوفایی حضور امت مسلمان در مساجد در امر غبارروبی و عطرافشانی و با هدف استقبال از ماه پربرکت رمضان و دهه آخر ماه شعبان المعظم بیش از 2000دو هزار مسجد در سراسر استان گیلان غبارروبی می‌شوند. حجت‌الاسلام جمال یاری با بیان این خبر خاطرنشان کرد: مساجد مناسبترین مکان برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص) است و باید از این اماکن به نحو شایسته به ویژه در ماه مبارک رمضان بهره برد. این مسئول با بیان اینکه روحانیون نقش موثری در جلب علاقمندی مردم به روحانیت و ترویج احکام دارند، یادآور شد: روحانیون باید اسلام ناب محمدی (ص) را به مردم معرفی کنند و ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی در این زمینه است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: مساجد نقش بسزایی در تعالی وارتقای فرهنگ دینی دارند. حجت‌الاسلام زین‌العابدین روحانی‌نیا در مراسم غبارروبی مسجد امام خمینی(ره) بجنورد و در آستانه نکوداشت هفته جهانی مساجد افزود: سازمان تبلیغات اسلامی سعی دارد با تبلیغات منظم و حساب شده و بر اساس مخاطب‌شناسی دقیق به رونق و شکوفایی مساجد کمک کند‌. وی با بیان اینکه با حفظ این پایگاه اسلامی می‌توان در برابر تمام تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد، اظهار داشت: امکانات و تجهیزات مورد نیاز مساجد باید افزایش یابد. مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برنامه‌ریزی و ساماندهی مساجد را از ضروریات دانست و خاطرنشان کرد: کارآمدی مدیریت در مساجد موجب حفظ جایگاه و هویت مساجد می‌شود و بعد محتوایی مساجد ارتقا می‌یابد.