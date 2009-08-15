19 کارگزاری مجوز فعالیت در فرابورس دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران با اعلام خبر فوق افزود: بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار 16 کارگزاری مجوز قطعی فعالیت در بازار فرابورس گرفتند.

مصطفی امید قائمی ادامه داد: همچنین 12 شرکت کارگزاری به صورت موقت مجوز 6 ماهه فرابورس اعطا شد تا این کارگزاران شرایط لازم برای اعطای مجوز را احراز کنند که در مدت 6 ماهه مورد نظر 3 کارگزاری شرایط سازمان را احرازکردند و به آنها مجوز قطعی فعالیت درفرابورس داده شد.

وی گفت: بدین ترتیب کارگزاری های آرمون بورس، آگاه بانک پاسارگاد، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک ملی ایران، بهمن، پارس نمودگر، حافظ، خبرگان سهام، دنیای خبره، راهبرد، رضوی، سرمایه گذاری ملی، سهم آشنا، کاسپین مهر ایرانیان، مفید و نهایت نگر به عنوان کارگزاران فرابورس معرفی شدند.

امید قائمی تصریح کرد: هم اکنون سازمان بورس مشغول امتیاز بندی و ارزیابی کارگزاران است و بر اساس نتایج این ارزیابی تا پایان شهریور به تعدادی دیگر از کارگزاران مجوز فرابورس اعطا خواهد شد.

وی با اشاره تشکیل جلسه هیئت پذیرش شرکت فرابورس اظهار داشت: شرکتهای بیمه دی با سرمایه‌ای معادل 305 میلیارد ریال، کویرتایر با سرمایه ای معادل 200 میلیارد ریال و مرجان کار با سرمایه‌ای معادل 20 میلیارد ریال مورد پذیرش قرار گرفتند.

به گفته مدیرعامل شرکت فرابورس با راه‌اندازی نرم‌افزار این شرکت، فرابورس به زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند.