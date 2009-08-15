کشته و زخمی شدن 98 نفر در کابل/ امیدواری پاکستان به پیروزی کرزای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمار تلفات انفجار امروز شنبه در مقر نیروهای ناتو در کابل پایتخت افغانستان به هفت کشته و 91 زخمی رسید.

این انفجار تنها پنج روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی داد و در تازه ترین خبرها شورشیان طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند.

خبر دیگر اینکه پلیس پاکستان اعلام کرد: بر اثر یک حمله انتحاری در دره سوآت واقع در شمال غرب این کشور سه نظامی کشته شدند.

همچنین تحلیلگران مسائل سیاسی از امیدواری پاکستان به پیروزی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در انتخابات در پیش روی این کشور خبر دادند.