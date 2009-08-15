  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

تحولات همسایگان شرقی/

کشته و زخمی شدن 98 نفر در کابل/ امیدواری پاکستان به پیروزی کرزای

کشته و زخمی شدن 98 نفر در کابل/ امیدواری پاکستان به پیروزی کرزای

کشته و زخمی شدن 98 نفر در کابل و امیدواری پاکستان به پیروزی حامد کرزای در انتخابات در پیش روی افغانستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمار تلفات انفجار امروز شنبه در مقر نیروهای ناتو در کابل پایتخت افغانستان به هفت کشته و 91 زخمی رسید.

این انفجار تنها پنج روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی داد و در تازه ترین خبرها شورشیان طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند.

خبر دیگر اینکه پلیس پاکستان اعلام کرد: بر اثر یک حمله انتحاری در دره سوآت واقع در شمال غرب این کشور سه نظامی کشته شدند.

همچنین تحلیلگران مسائل سیاسی از امیدواری پاکستان به پیروزی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در انتخابات در پیش روی این کشور خبر دادند.

کد مطلب 929951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها