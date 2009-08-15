دشمنان می کوشند با شبهه افکنی در جامعه کشور را بی ثبات کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین طائب ظهر شنبه در سیزدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولان سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور که در مشهد برگزار شد، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران در دهه چهارم این انقلاب می کوشند با ایجاد شبهه افکنی و طرح سوال در ذهن مردم به خصوص در میان دانش آموزان، جامعه را به سمت بی ثباتی اجتماعی و امنیتی بکشانند.

وی تصریح کرد: سازمان بسیج دانش آموزان و فرهنگیان کشور وظیفه دارد با برنامه ریزی و آگاه سازی 16 میلیون دانش آموز و فرهنگی سراسر کشور انسان هم تراز انقلابی را تربیت نماید و با فتنه های دشمنان مقابله کند.

حجت الاسلام طائب به تهدیدات پیش روی حکومت دینی اشاره کرد و افزود: حکومت دینی با دو تهدید درونی و بیرونی مواجه است که راهبرد دشمن در این زمینه به استضعاف کشاندن جامعه و در نهایت ایجاد ذلت در آنان است اما امانت بزرگ الهی این است که مستضعفین را به حاکمیت روی زمین می رساند.

وی درباره تهاجمات دشمنان در 30 دهه از انقلاب اسلامی ایران گفت: دشمنان در دهه اول انقلاب اسلامی با راهبرد ساختارشکنی، کودتا و جنگ کتمان کردند که می توانند انقلاب را در نطفه خفه کنند اما با شکست روبرو شدند.

وی افزود: در دهه دوم انقلاب اسلامی دشمنان نیز با تهاجم فرهنگی و سیاسی و راهبرد تغییر رفتار حاکمان سعی کردند انقلاب را نابود کنند اما با عنایت الهی این انقلاب با شتاب به حرکت خود ادامه می دهد.

وی گفت: در دهه سوم انقلاب نیز حدود 60 نفر از تئوریسین های آمریکایی راهبردی را تعیین کردند تا دهکده جهانی را به ریاست آمریکا تشکیل دهند اما به سرعت زمین گیر شدند.

معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان هم اکنون در دهه چهارم این انقلاب تلاش می کنند با استراتژی براندازی نرم فضای جهان را به راهبرد بین المللی خود تبدیل کنند و با به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و ایجاد تحریم آن را سرنگون سازند ، اما ملت ایران همواره در مقابل این تهدیدها ایستادگی می کند.

وی تاکید کرد: دموکرات ها با شعار تغییر وارد صحنه بین المللی شدند اما آنها را در اوایل کار با معضلات اجتماعی روبرو شدند که این معضلات به مشکلات امنیتی تبدیل شد.

وی ادامه داد: غربی ها اکنون تلاش می کنند که مردم را در مقابل مردم و نخبگان کشور را در مقابل نخبگان قرار دهند و با دولت سازی و ملت سازی سعی می کنند مهار داخلی آنان تحقق یابد اما ملت همواره ایستادگی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید وضع موجود کشور را شناسایی کنیم و در راستای پیشبرد اهداف سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان حرکت نماییم.