کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در چین تا سال 2050

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، در این گزارش آمده است که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کربن به عنوان بزرگترین راه مقابله با تغییرات آب و هوایی عنوان شده است.

یکی از مدیران این برنامه گفت: با اجرای این طرح پس از سال 2050 دیگر با افزایش صدور گازهای گلخانه ای و کربن مواجه نخواهیم شد.

بر اساس این گزارش چین یکی از بزرگترین کشورهای جهان در زمینه صدور بیش از حد گازهای گلخانه ای است و تلاشهای زیادی را برای مهار این نوع از گازها انجام می دهد.

این درحالی است که پیشتر تلاشهای آمریکا و گروههای طرفدار محیط زیست، برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ناکارآمد اعلام شده بود.

در همین رابطه سازمان ملل آگاهی های عمومی در مورد مسئله گرم شدن کره زمین را افزایش می دهد، اما بان کی مون بر این باور است که این پارلمانها، روسای جمهوری، نخست وزیران، استانداران و شهرداران جهان هستند که باید تصمیمات جسورانه برای حل مشکلات تغییرات آب و هوایی بگیرند.