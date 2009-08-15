  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

علی احمدی:

مسئولیت بخشی در نظام تعلیم و تربیت اولویت کاری آموزش و پرورش است

مسئولیت بخشی در نظام تعلیم و تربیت اولویت کاری آموزش و پرورش است

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش گفت: مسئولیت بخشی در نظام تعلیم و تربیت جزء مولفه هایی است که باید در اولویت کاری این سازمان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا علی احمدی ظهر شنبه در سیزدهمین همایش مدیران و مسئولان سراسری بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سراسر کشور در مشهد افزود: امروز فناوریهای متعدد تمام پیرامون ما را تحت تاثیر خود قرار داده اند و انقلاب الکترونیکی، شغل و مناسبات آینده ما را نیز تغییر داده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر امروزه جاذبه مدرسه در میان دانش آموزان کاهش پیدا کرده است به دلیل کمبود توانمندی معلم و شرایط فیزیکی مدرسه نیست بلکه ایجاد رقیب در این فضا و تبدیل این دنیا به دنیای مجازی دیگر از علل اصلی است.

وی به بحث تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: تهاجم فرهنگی نظام سلطه مزید بر علت است که دشمنان آگاهانه و برنامه ریزی شده سرمایه گذاری می کنند آینده را از آن خود کنند.

علی احمدی درباره راهکاریهای مقابله با تهاجم فرهنگی گفت: باید با ایجاد مصونیت بخشی در مقابل تهدیدات محیطی برخورد نماییم و این برنامه ها نیز در آموزش و پرورش به گونه ای باشد که محور مصونیت بخشی، خود مربی باشد و تعالی فکری در مربی ایجاد شود تا نسبت به پدیده های محیطی، عکس العمل لازم را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: لازمه تحقق این امر مشارکت همه نهادهایی است که در فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت ما موثر هستند بنابراین باید همه در یک راستا و یک چشم انداز مشترک تعلیم و تربیتی حرکت کنیم.

علی احمدی افزود: شخصیت فرزندان را باید گونه ای عزتمند ایجاد کنیم و درجه آزادی آنان را به تا به مذهب کشور، خانواده و مدرسه خود افتخار کند و مدافع ارزشهای حاکم بر جامعه باشد.

کد مطلب 929967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها