سه طرح صنعت آب در شهرستان قیدار به بهربرداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها شامل، توسعه کانال انتقال آب روستای استرود، بند انحرافی و کانال انتقال آب روستای چنگور و ترمیم بند انحرافی و کانال انتقال آب روستای قشقجه است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرحها را تامین و انتقال آب کشاورزی به میزان 550 هکتار از اراضی منطقه دانست و افزود: با اجرای این پروژه ها سالانه 5/5 میلیون متر مکعب آب کشاورزی روستا های فوق تامین می شود.

فهیمی اظهار داشت: تا کنون برای اجرای این پروژه ها اعتباری قریب به 9میلیارد ریال تامین و هزینه شده است و هزینه نهایی آنها به رقم 11 میلیارد ریال خواهد رسید و این طرحها در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان طول کانال های انتقال آب این پروژه ها را پنج کیلومتر اعلام کرد و افزود: برای این سه روستا دو دستگاه بند انحرافی احداث شده و یک دستگاه بند انحرافی ترمیم و بازسازی شده است.

