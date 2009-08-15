تصادف محور زرند ـ کرمان 11 کشته و زخمی بر جای گذاشت

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: علت اصلی بروز تصادف و برخورد 3 خودرو در محور زرند - کرمان که موجب کشته و زخمی شدن 11 نفر از سرنشینان این خودروها شد سبقت غیرمجاز یک دستگاه خودروی سواری است.

فرمانده پلیس راه استان کرمان تصریح کرد: در این تصادف سه دستگاه خودرو تریلر، پژو پارس و پژو 405 ظهر دیروز با یگدیگر برخورد کردند که 6 نفر از سرنشینان خودروهای سواری کشته شدند و 5 نفر نیز مجروح شده اند که حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

وی دلیل بروز این تصادف را سبقت از راست راننده پژو از تریلر اعلام کرد که موجب برخورد این خودروی سواری با تریلر و در نهایت انحراف به چپ و برخورد با پژو پارس شده است.

