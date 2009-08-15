همزیستی ارتباطات و اقتصاد در هلند/ "راه" مسیرش از "ارتباطات" جدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، هلند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو است. در چارت وزارتخانه های دولت این کشور در مجموع 13 وزارت فعال هستند و از این میان دو وزارت "حمل و نقل، کارهای عمومی و مدیریت آب" به صورت یک وزارتخانه مستقل بوده و بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت یک آژانس و یک هیئت ریز نظر وزارت امور اقتصادی قرار می گیرد.

همزیستی ارتباطات و اقتصاد چه به صورت یک وزارتخانه تلفیقی و چه به صورت سازمانهای وابسته به وزارتخانه در کشورهای توسعه یافته خبر از اهمیت پتانسیلهای نهفته فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی می دهد. این درحالی است که در طرحهای جدیدی که در کشورمان مطرح شده اند پیشنهاد تلفیق وزارت ارتباطات با حمل و نقل ارائه داده شده است.

وزارت امور اقتصادی هلند

استفاده از واژه "امور" در عنوان این وزارتخانه نشان می دهد که این وزارت طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را پوشش می دهد و از آنجا که فناوری ارتباطات و اطلاعات در هزاره سوم و به خصوص با ظهور بحران اقتصادی جهانی دو سال اخیر یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی و مبارزه با این بحران بزرگ به شمار می رود بنابراین قرار گرفتن بخش "ارتباطات" در وزارتی چون اقتصاد کاملا بدیهی به نظر می رسد.

براساس تازه ترین گزارشی که کمیسیون اروپا نشان داد اقتصاد دیجیتالی می تواند بهترین پاسخ اروپا به بحران اقتصادی باشد بنابراین کشورهای اتحادیه باید بیش از همیشه در توسعه پهنای باند و فناوری ارتباطات و اطلاعات تلاش کنند.

به گفته ویویان ریدینگ کمیسیر رسانه ها و ارتباطات کمیسیون اروپا، درحال حاضر نفوذ کلی خطوط اینترنت پر سرعت Dsl در هلند 99 درصد است.

هرچند در چارت کابینه دولت نخست وزیری هلند از عبارت ارتباطات و یا فناوری ارتباطات و اطلاعات در عنوان وزارت امور اقتصادی استفاده نشده است با وجود این، یک هیئت عمومی و یک آژانس زیر نظر این وزارتخانه وظیفه رسیدگی به امور فناوری ارتباطات و اطلاعات را به عهده دارند. به طوری که هیئت عمومی برای انرژی و تله کام (DGET) و آژانس ارتباطات رادیویی مسئول امور ارتباطات هستند.

هیئت عمومی برای انرژی و تله کام (DGET)

به گزارش مهر، هدف این هیئت توسعه مدیریت انرژی تجدیدپذیر و موثر و استفاده هوشمندانه و دردسترس از شبکه های ارتباطات الکترونیک با کیفیت بالا است.

همچنین توسعه بهترین سازمان ممکن و عملیات بازارهای انرژی، ارتباطات الکترونیک و پست از دیگر وظایف این هیئت است به طوری که ایمنی و قابل اطمینان بودن شبکه های پستی و الکترونیکی تضمین شود.

آژانس ارتباطات رادیویی

این آژانس در راستای توسعه ارتباطات الکترونیک با سرعت بسیار بالا فعالیت می کند. این فعالیت در ادامه اهمیت بخشیدن به نقش ارتباطات در توسعه اقتصادی انجام می شود. در توسعه پویایی ارتباطات الکترونیک، آژانس ارتباطات رادیویی هلند مسئول توسعه ارتباطات بی سیم و کابلی است و در این میان وزارت امور اقتصادی، فضایی امن را برای رشد فعالیتهای اقتصادی این حوزه ایجاد می کند.

وزارت حمل و نقل، کارهای عمومی و مدیریت آب

وزارت حمل و نقل، کارهای عمومی و مدیریت آب یکی از 13 وزارتخانه ای است که بدنه دولت هلند را تشکیل داده اند. این وزارت شامل دپارتمانهای سیاستگذاری و دپارتمانهای اجرایی در بخش حمل و نقل و مدیریت آب است. این سازمانها عبارتند از:

ساختمان سازی و حفظ تاسیسات ساختمانی

حمل و نقل باری

حمل و نقل هوایی

محیط زیست

تحرک و دسترسی

حمل و نقل عمومی

جاده ها و تردد ایمن

وسایط حمل و نقل

آب

به گزارش مهر، نگاهی گذرا به چارت دولت هلند نشان می دهد که این دولت اهمیت ویژه ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات می دهد و چون اقتصاد را وابسته به فناوری می داند جاده فناوری را درست در مسیر اقتصاد کشانده است.

البته نگاه به فناوری اطلاعات در تمامی بخشهای یک کشور و دولت که می خواهد دولت الکترونیک نیز داشته باشد ضروری است. در کشورهای توسعه یافته هیچگاه به فناوری و فناوری اطلاعات نگاه تک بخشی نمی شود بلکه سازمانها و وزارتخانه ها در حیطه کاری خود به این فناوریها توجه ویژه دارند.

اما نکته قابل تامل این است که در هلند بر خلاف آنچه گفته می شود و بسیاری از کارشناسان کشورمان نیز به آن انتقاد می کنند "راه" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" مسیر مستقلی ندارند و این نشان می دهد سیاستگزاران این کشور سنخیتی در این دو حوزه کاری تشخیص نداده اند.

به گزارش مهر، بحث ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری در کشورمان اسفند ماه سال 83 مطرح شد اما مدتی پیش با تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس زمینه این ادغام هموار شد. با این ادغام، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت ارتباطات و حمل و نقل متولد خواهد شد.

این ادغام در حالی صورت می گیرد که کلیه کارشناسان را با یک سئوال بزرگ مواجه کرده است. آنها به دنبال جواب این سئوال هستند که با توجه به اینکه عصر آینده عصر جامعه اطلاعاتی است، فناوری اطلاعات چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا با این اقدام می توانیم به آینده فناوری اطلاعات و جبران عقب ماندگی ها امیدوار باشیم؟