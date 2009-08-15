فتنه های اخیر انتخابات در کارگاههای فرهنگیان بسیجی نقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین ممتحن ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه سیزدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور افزود: ارتقا بصیرت سیاسی معنویت و معرفت دینی، آشنایی با جریان شناسی رسانه ای و ارتقا دانش مدیریتی، روانشناسی تربیتی کودک و نوجوان از موضوعات و اهداف برگزاری این همایش است.

دبیر این همایش گفت: در کارگاههای هم اندیشی مسئولان حوزه های بسیج دانش آموزی بیش از هزار نفر از فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج دانش آموزی و مدیران کانونهای بسیج فرهنگیان سراسر کشور به همراه مسئولین سازمانهای بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سایر استانها حضور دارند.

جانشین سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور تصریح کرد: در این کارگاههای هم اندیشی، طرح شناسایی دانش آموزان مستعد تراز اول، بررسی اهداف برنامه های طرح ولایت، راهکارهای توسعه سایت های استانی و شهرستانی بهره برداری از فضای مجازی و نهضت وبلاگ نویسی، مقابله با تهدیدات نرم از جمله موضوعات بررسی شده در این کارگاهها است.

وی خاطرنشان کرد: در کارگاه هم اندیشی مدیران کانونها نیز موضوعاتی مانند بررسی نقش آموزش و پرورش فرهنگیان بسیج در اصلاح الگوی مصرف، فتنه های اخیر نقش فرهنگیان بسیجی در تربیت منابع انسانی و کادرسازی و تحول نظام آموزش و پرورش بررسی می شود.

سیزدهمین گردهمایی بزرگ فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج دانش آموزی و پنجمین گردهمایی سراسری مدیران کانونهای بسیج فرهنگیان کشور از 24 تا 27 مردادماه در ساختمان صبا صدا و سیمای خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.