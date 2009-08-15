خطر رکود اقتصادی همچنان آمریکا و اروپا را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، پس ار انتشار آمارهای جدیدی از لیست قیمتها در منطقه یورو و آمریکا که حکایت از کاهش قیمتها در این مناطق داشت کارشناسان اقتصادی اعلام می کنند که هنوز خطر رکود اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی را تهدید می کند.

بر اساس این آمارها، در یک سال منتهی به ماه جولای هزینه های مصرفی شهروندان آمریکایی به میزان 2.1 درصد کاهش یافته است.

بر همین اساس هزینه های مصرفی برای شهروندانی که در کشورهای اروپایی که در آنها یورو رایج است ( منطقه یورو ) زندگی می کنند نیز به میزان 0.7 درصد کاهش یافته است.

این آمارها نشانگر این مطلب هستند که با وجود خارج شدن کشورهای غربی از شرایط بد اقتصادی و انتشار خبرهای خوب در مورد بهبود اوضاع معیشتی مردم فرانسه و آلمان، همچنان کشورهای اروپایی و آمریکا با خطر روبه رو شدن با بحران اقتصادی، رکود و ورشسکتگی مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، هر چند هزینه های مصرفی و یا قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان کالا در آمریکا در یک سال اخیر بیش از 2 درصد کاهش یافته اما این مسئله بیانگر آن است که این کشور دست کم در هشت ماه گذشته دچار رکود بوده و این کاهش قیمت نیز از همین مساله نشات می گیرد.

اما کاهش بهای تمام شده محصولات برای مصرف کنندگان در حالی که بهای مواد خام تفاوت چندانی را نداشته خبری بد برای تولید کنندگان محسوب می شود و به طول کشیدن این روند می تواند صدمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد غرب وارد کند.

رکود در غرب در حالی است که آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی مبالغ هنگفتی را صرف تزریق به اقتصاد خود کرده اند اما با این وجود روند ورشکست شدن صنایع مهم از جمله شرکت های بزرگ خودروسازی و بانکداری در غرب از جمله آمریکا همچنان ادامه دارد.