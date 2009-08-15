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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "فراسو" 24 مردادماه در رادیو سلامت به موضوع املاح و نقش آن در سلامت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناسان ساعت 8:30 روی آنتن رادیو سلامت می‌رود.

ـ برنامه "بحث روز" 25 مرداد در رادیو سلامت موضوع بهداشت مواد غذایی و پیشگیری از مسمومیت‌ها را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 25 مرداد در رادیو سلامت به علائم و راه‌های درمان بیماری‌های لوزه می‌پردازد.

ـ برنامه "مجله فرهنگی شبستانه" 24 مرداد ساعت 23 در رادیو ایران با کارگردانان تئاتر درباره طراحی صحنه گفتگو می‌کند.

 ـ گروه فرهنگ و تمدن در شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی ویژه برنامه "بازگشت" را تهیه و 26 مرداد از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "آتش و بال و پروانه‌" در ماه رمضان از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه شامل بازخوانی نیایش‌ها است.

ـ برنامه "آیات و ابیات" با موضوع آموزه‌های قرآن ماه رمضان از شبکه صدای آشنا روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "هلال همدلی" با محوریت آداب و رسوم مسلمانان ایران در کشورهای مختلف در ماه رمضان از شبکه صدای آشنا روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 929988

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