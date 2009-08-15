ابلاغ ضوابط جدید تاسیس شرکتهای هواپیمایی/ 5 فروند هواپیما شرط اولیه

محمد علی ایلخانی در گفتگو با مهر گفت: بعد از سوانح هوایی اخیر، تدوین قوانین و مقررات جدید در اولویت کاری سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت.

وی افزود: ضوابط جدید نحوه تاسیس شرکتهای هواپیمایی با هدف مدیریت بهتر و کاهش سوانح هوایی تدوین و امروز ابلاغ شده است.

ایلخانی اعلام کرد از این پس شرکتها برای دریافت مجوز فعالیت می توانند با مشاهده آخرین قوانین و مقررات هوایی به صورت اینترنتی، خود را با آن تطابق دهند و سپس نسبت به درخواست خود اقدام کنند.

متقاضیان باید 5 فروند هواپیما داشته باشند

به گزارش مهر، براساس ابلاغیه جدید سازمان هواپیمایی کشوری، متقاضیان تاسیس شرکت هواپیمایی باید پنج فروند هواپیما داشته باشند که حداقل سه فروند آن ملکی باشد.

همچنین قرار است درخواست متقاضیان شرکتهای هواپیمایی به همراه طرح توجیهی، فنی، عملیاتی و بازرگانی به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه و در صورت تائید در معاونت استاندرد پرواز این سازمان، این درخواست در کمیته هوانوردی بررسی شود.

وی خبر داد: در روزهای آینده جزئیات بیشتری از ضوابط جدید نحوه تاسیس شرکتهای هواپیمایی کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

به زمان بیشتری برای مدیریت سوانح نیاز داریم

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به سوانح اخیر هوایی کشور، افزود: ما نیز برخی مشکلات در این بخش را می پذیریم اما برای کاهش و مدیریت آنها نیاز به زمان بیشتری داریم.

ایده ادغام شرکتهای هواپیمایی

وی درباره ایده ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر گفت: این ایده خوب و مثبت است اما به دلیل شخصیت حقوقی شرکتهای هواپیمایی، عملیاتی شدن آن امکان پذیر نیست.

ایلخانی در عین حال از تصویب مصوبه ای خبر داد که براساس آن، در برخی بخشهای هوایی همچون خدمات فرودگاهی و کترینگ به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها شروع به ادغام فعالیتها کرده ایم.