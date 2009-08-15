"آفاق" ایران را جهانی کرد / "کاپیتان صمد" امتیازآورترین بازیکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در حالی با 2 اختلاف امتیاز مقابل اردن صاحب برتری شد که آخرین ثانیه‌های بازی با یک اختلاف امتیاز (74 بر 75) از این تیم عقب افتاده بود. اما ضربه نهایی و سه امتیازی حامد آفاق منجر به پیش افتادن و در نهایت پیروزی ایران در دیداری شد که حکم معرفی اولین فینالیست و تیم جهانی آسیا را داشت.

تیم ملی بسکتبال کشورمان دو کوارتر نخست این بازی را به سود خود تمام کرد، کوارتر سوم را واگذار کرد و در کوارتر آخر هم به نتیجه تساوی دست یافت. نتیجه کوارترهای دیدار دو تیم ملی بسکتبال ایران و اردن در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان به این شرح است:

* ایران 77 - اردن 75

(17 بر 12)، (23 بر 15)، (16 بر 27) و (21 بر 21)

اما صمد نیکخواه بهرامی در دیدار امروز (شنبه) مقابل اردن 23 امتیاز آورد تا در میان هم تیمی‌هایش و همچنین بازیکنان حریف عنوان امتیاز آورترین بازیکن را به خود اختصاص دهد. همچنین مهدی کامرانی که در دیدار مقابل قطر دچار آسیب‎دیدگی شده بود نیز از سوی وسلین ماتیچ به بازی فرخوانده شد. گارد راس تیم ملی بسکتبال کشورمان در دیدار مقابل اردن 6 اسیست(پاس منجر به گل) داشت و از این بابت بهترین بازیکن کشورمان و کل بازی بود.

حامد حدادی هم بیشترین ریباند را در بین دیگر بازیکنان ایرانی داشت. وی 12 حرکت موفق در ریباند داشت. در حالیکه "زید عباس" 17 بار موفق به انجام این کار شد. ضمن اینکه "راشیم رایت" بهترین بازیکن اردن از نظر کسب امتیاز و اسیست بود. وی 17 امتیاز و 3 اسیست به نام خودش ثبت کرد.