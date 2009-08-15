به گزارش خبرگزاری مهر، ‌"اکبر تشکری‌نیا" با بیان این مطلب گفت : این مرکز در منطقه 7 تهران دارای دو سالن تئاتر و ظرفیت 600 صندلی است که براساس آخرین استانداردهای دنیا طراحی شده و امکان اجرای نمایش های آئینی ایرانی را با بهترین شرایط در خود فراهم کرده است.

وی با بیان این که اقدامات مربوط به این مرکز در حال انجام است ، افزود : جابه جایی تماشاچیان نسبت به صحنه با توجه به نوع نمایش به صورت خودکار ، استفاده از تجهیزات ویژه نور و صدا منطبق بر امکانات از دیگر امکانات این مجموعه است .

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای تامین تجهیزات این مرکز از خارج از کشور ، گفت : در حال حاضر سفارش ها این تجهیزات داده شده است وبا بازید کارشناسان از پروژه ، امیدواریم بخش تئاتراین مرکز تا پایان سال به اتمام برسد .

تشکری نیا با اشاره به این که تئاتر مخاطبان خاص خود را دارد و و ویژگی های آن از همه ابعاد با سینما متفاوت است ، افزود : شهرداری تهران در ساخت و توسعه فضاهای فرهنگی شهر ، توجه ویژه ای به احداث سالن های تئاتر دارد و ساخت این مرکز ، مرکز تئاتر حرفه ای خاوران ، تئاتر شهر 2 ، تئاتر شهرک چشمه و تماشاخانه ایرانشهر از جمله اقداماتی است که در این زمینه در حال انجام است .



