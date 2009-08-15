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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

تشکری نیا خبر داد :

سالن تئاتر مرکز نمایش‌های آئینی تا پایان سال آماده می‌شود

سالن تئاتر مرکز نمایش‌های آئینی تا پایان سال آماده می‌شود

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هنری شهرداری تهران از اتمام بخش ویژه تئاتر مرکز نمایش‌های آئینی شهر تهران تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌"اکبر تشکری‌نیا" با بیان این مطلب گفت : این مرکز در منطقه 7 تهران دارای دو سالن تئاتر و ظرفیت 600 صندلی است که براساس آخرین استانداردهای دنیا طراحی شده و امکان اجرای نمایش های آئینی ایرانی را با بهترین شرایط در خود فراهم کرده است.

وی با بیان این که اقدامات مربوط به این مرکز در حال انجام است ، افزود : جابه جایی تماشاچیان نسبت به صحنه با توجه به نوع نمایش به صورت خودکار ، استفاده از تجهیزات ویژه نور و صدا منطبق بر امکانات از دیگر امکانات این مجموعه است .

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای تامین تجهیزات این مرکز از خارج از کشور ، گفت :  در حال حاضر سفارش ها این تجهیزات داده شده است وبا بازید کارشناسان از پروژه ، امیدواریم بخش تئاتراین مرکز تا پایان سال به اتمام برسد .

تشکری نیا با اشاره به این که تئاتر مخاطبان خاص خود را دارد و و ویژگی های آن از همه ابعاد با سینما متفاوت است ، افزود : شهرداری تهران در ساخت و توسعه فضاهای فرهنگی شهر ، توجه ویژه ای به احداث سالن های تئاتر دارد و ساخت این مرکز ، مرکز تئاتر حرفه ای خاوران ، تئاتر شهر 2 ، تئاتر شهرک چشمه و تماشاخانه ایرانشهر از جمله اقداماتی است که در این زمینه در حال انجام است .
 

کد مطلب 930001

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