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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۲

رئیس ستاد احیای زکات کشور:

پرداخت زکات در جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد

پرداخت زکات در جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن قرائتی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص پرداخت زکات گفت: اجرای فریضه پرداخت زکات در جامعه بسیاری از مشکلات و محرومیتهای اقتصادی را برطرف می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام قرائتی ظهر شنبه در جلسه ستاد احیای زکات کرمان اظهار داشت: زکات به عنوان یکی از دستورات اقتصادی دین اسلام باید در جامعه فرهنگ سازی شود و درخصوص مزایای آن اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی عنوان کرد: 32 بار تکرار کلمه زکات در قرآن کریم نشان دهنده اهمیت زکات در دین اسلام است.

رئیس ستاد احیای زکات کشور عنوان کرد: در سالهای اخیر شاهد افزایش پرداخت زکات در بسیاری از استانها کشور بوده ایم.

وی خواستار آموزش پرداخت زکات توسط رسانه ها و روحانیون در مجالس مختلف در خصوص پرداخت زکات شد.

وی با اشاره به هزینه زکات در اجرای طرح های مورد نیاز مردم گفت: تسریع در ساخت و بهره برداری از طرح های مورد نیاز مردم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 930002

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