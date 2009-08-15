پرداخت زکات در جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام قرائتی ظهر شنبه در جلسه ستاد احیای زکات کرمان اظهار داشت: زکات به عنوان یکی از دستورات اقتصادی دین اسلام باید در جامعه فرهنگ سازی شود و درخصوص مزایای آن اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی عنوان کرد: 32 بار تکرار کلمه زکات در قرآن کریم نشان دهنده اهمیت زکات در دین اسلام است.

رئیس ستاد احیای زکات کشور عنوان کرد: در سالهای اخیر شاهد افزایش پرداخت زکات در بسیاری از استانها کشور بوده ایم.

وی خواستار آموزش پرداخت زکات توسط رسانه ها و روحانیون در مجالس مختلف در خصوص پرداخت زکات شد.

وی با اشاره به هزینه زکات در اجرای طرح های مورد نیاز مردم گفت: تسریع در ساخت و بهره برداری از طرح های مورد نیاز مردم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.