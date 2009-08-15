هیچ یک از پیگیریها به تصویب اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی نینجامید

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد هادی ایازی" افزود: متاسفانه در سالهای گذشته حتی یک دلار هم از محل صندوق ذخیره ارزی به متروی تهران اختصاص نیافته و هیچ یک از مکاتبات و پیگیریهای انجام شده و گزارش آخرین وضعیت مترو به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به تصویب اعتبار به صورت مشخص و مجزا برای مترو از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی نینجامید.

وی اظهارداشت : مترو تهران با مشکلاتی روبروست و ضرورت تامین اعتبارات برای استفاده از تسهیلات ارزی بیش از پیش محسوس است .

وی تاکید کرد : براساس ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تامین اعتبار از محل حساب صندوق ذخیره ارزی بابت طرح‌های مترو بسیار ضروری است.

ایازی در ادامه خواستار چاره اندیشی مجلس شورای اسلامی برای برون رفت از این شرایط شد .

سخنگوی شهرداری تهران افزود : مشخص نیست چرا با وجود اینکه همگان بر ضرورت توسعه مترو و استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای نیل به این هدف اجماع و تاکید دارند اما با کمال تاسف ، مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته و گزارش آخرین وضعیت مترو به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به تصویب اعتبار به صورت مشخص و مجزا برای مترو از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی منجر نشد .

موضوع استفاده متروی تهران از حساب صندوق ذخیره ارزی بر اساس مجوز ارائه شده در قانون بودجه سال 87 کل کشور مبنی بر استفاده شهرداری‌ها از حساب صندوق ذخیره ارزی و همچنین ابلاغ مصوبه شورای شهر مبنی بر مجوز پیگیری جهت استفاده از منابع ذخیره ارزی کشور توسط شهرداری تهران به منظور احداث خطوط 3 ،6 و 7 متروی تهران مربوط می شود .