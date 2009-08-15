روسیه تولید موشک "بولاوا" را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به سبب 6 آزمایش ناموفق از 11 پرتاب موشک بولاوا در ماه گذشته ، روسیه احتمال دارد تولید این موشک های دور برد را که از زیردریایی ها پرتاب می شود کنار بگذارد.

این موشک بردی برابر 5 هزار مایل دارد.

اینترفکس نیز در این باره می نویسد: ناکامی های زیاد بولاوا می تواند استقرار موشک های موجود با نام "سینه نوا" را بر روی زیردریایی های جدیدی که برای حمل بولاوا در نظر گرفته شده بودند تسریع بخشد.

یک منبع در صنعت موشکی و فضایی روسیه گفت: اگر بولاوا به پرتاب هایی ناموفق خود ادامه دهد این برنامه احتمالاً به تعلیق در خواهد آمد و زیر دریایی های کلاس "بوری" برای حمل موشک های سینه نوا تجهیز خواهند شد.