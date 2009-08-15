جاده سازی و آسفالتی در علم کوه صورت نگرفته است

تورج علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: چندی پیش خبر ایجاد جاده و آسفالت علم کوه بر روی خروجی رسانه ها و خبرگزاری ها قرار گرفته که این خبر از اساس کذب است.

وی اظهار داشت: انعکاس این خبر بر روی خبرگزاری ها و رسانه ها بازتاب خوبی ندارد و شخصی که این موضوع را مطرح کرده باید پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در هیچ صورتجلسه ای مصوبه نشده و به هیچ اداره ای نیز برای ایجاد جاده در علم کوه ابلاغ نشده است.

به گفته علی نیا، زمین خواری و ساخت و ساز در منطقه علم کوه نیز کذب است و واقعیت ندارد زیرا علم کوه از مناطق بکر و دیدنی منطقه به شمار می آید.

فرماندار چالوس بیان داشت: ایجاد راه اتصال به کلاردشت و طالقان نیز در این منطقه مطرح نیست و در دستور کار فرمانداری و هیچ اداره دیگری قرار ندارد.

وی اضافه کرد: زمانیکه چنین مصوبه ای وجود ندارد و چنین جلسه ای برگزار نشده، مطرح کردن آن صحیح نبوده و رسانه ها نباید به این موضوع دامن زنند.

وی یادآور شد: شخصی که این موضوع را در رسانه ها مطرح کرده باید پاسخگوی دروغ پردازیها و تشویش اذهان عمومی باشد زیرا وی به بیان خبری پرداخته که از اساس کذب است.

به گزارش مهر، اظهارات فرماندار چالوس در حالی عنوان می شود که رئیس انجمن کوهنوردان ایران در گفتگو با سرویس اجتماعی مهر از تصویب احداث یک جاده 40 کیلومتری در ارتفاعات 4850 متری قله علم کوه از سوی مسئولان استانی در استانداری مازندارن خبر داد و گفـت: باید منتظر تکرار تجربه دماوند در بهشت طبیعت شمال ایران باشیم.

عباس محمدی افزود: گرچه پروژه راهسازی هنوز شروع نشده اما تصمیم گیری درباره مراحل اجرای این پروژه در نشستی در استانداری مازندران و بدون حضور و اعمال نظر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و تنها با حضور استاندار و فرماندار چالوس و شورای شهر کلاردشت اخذ شده و جالب اینجاست که مصوبه این نشست محیط زیست و منابع طبیعی و وزارت راه را موظف به همکاری کرده اند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران نیز از هرگونه اقدامات انجام شده برای جاده سازی در ارتفاعات علم کوه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: صورتجلسه ای مبنی بر همکاری و وظایف محیط زیست استان از طریق استانداری به این اداره کل ارائه نشده است.

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در جریان صورتجلسه منعقد شده در استانداری و فرمانداری چالوس مبنی بر احداث ابنیه و جاده در کلاردشت نبوده و مسئولان حاضر در جلسه مورد نظر هیچ اطلاعاتی در مورد محتویات این جلسه به ما ارائه نداده اند.