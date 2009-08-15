60 درصد کار محصورسازی پارک بانوان لرستان انجام شده است

روح انگیز جهان افروز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: هر ساله از طرف دفتر امور بانوان وزارت کشور اولویت های کاری و اهداف و سیاست های دفتر امور بانوان استانها ابلاغ می شود که اولویت ها و برنامه های ابلاغی سال 87 و 88 توجه به چند اصل از جمله احداث پارک بانوان، راه اندازی تاکسی بیسیم بانوان و آموزش طرح رحمت ویژه زنان خانه دار است.

وی آموزش پودمانی تحکیم بنبان خانواده ویژه زنان شاغل و خانه دار، راه اندازی و فعالسازی کانونهای فرهنگی و اجتماعی زنان در سطح استان، اجرای طرح اندیشه مطهره و حمایت همه جانبه و فعالسازی سمن ها و بنگاههای اقتصادی زودبازده در حوزه زنان را از دیگر اصول برنامه های این دفتر در سالجاری برشمرد.

مشاور استاندار لرستان و مسئول دفتر امور زنان و خانواده استانداری این استان با اشاره به روند احداث پارک بانوان استان لرستان، بیان داشت: همچنین در شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، ازنا، الیگودرز و دورود نیز مکان هایی برای احداث پارک بانوان اختصاص یافته که در شهرستانهای ازنا و الیگودرز و دورود کار محصورسازی پارکها آغاز شده است.

جهان افروز همچنین لرستان را از جمله استانهای پیشتاز در زمینه راه اندازی تاکسی بیسیم بانوان دانست و عنوان کرد: در حال حاضر در اکثر شهرستانهای لرستان نیز تاکسی سرویس بانوان دایر شده است.

وی همچنین به روند اجرای طرح رحمت در این حوزه اشاره کرد و افزود: در سال 86 حدود هفت هزار نفر آموزش حضوری 32 ساعته با حداقل اعتبار ابلاغی مرکز امور زنان برگزار شد که در مقایسه با سال قبل از آن رشد دوبرابر داشته است.

مشاور استاندار لرستان و مسئول دفتر امور زنان و خانواده استانداری این استان ادامه داد: این در حالی است که در سال 87 با همکاری کلیه پایگاههای بسیج مساجد، کمیته امداد، آموزش و پرورش، بهزیستی، هلال احمر، علوم پزشکی و بسیج خواهران به منظور ارتقا کمی و کیفی آموزش تعداد زنان آموزش داده شده در قالب طرح رحمت به بیش از 11 هزار نفر افزایش یافت.

جهان افروز همچنین به برنامه های این دفتر در زمینه آموزش زنان شاغل اشاره کرد و افزود: در این راستا در قالب کلاسهای تحکیم بنیان خانواده تعداد 6 هزار و 500 نفر در استان آموزش دیده و برای آنها گواهی پایان دوره صادر شد.

وی همچنین از برگزاری طرح "پرواز جوان" برای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه در سطح مدارس استان خبر داد و یادآور شد: یکی دیگر از برنامه های این دفتر برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای قبل از ازدواج جهت دانشجویان با دعوت از اساتید مجرب خارج از استان به صورت حضوری در دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه بوده است.

مشاور استاندار لرستان و مسئول دفتر امور زنان و خانواده استانداری این استان همچنین از فعالسازی و راه اندازی کانونهای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان بازوان اجرایی دفاتر امور بانوان یاد کرد و گفت: تا قبل از سال 86 تنها کانون موجود در استان کانون فرهنگی اجتماعی زنان در مرکز استان بود در حالیکه امروزه علاوه بر کلیه شهرستانهای استان بخش های زاغه، چغلوندی و چگنی نیز دارای کانونهای فرهنگی اجتماعی هستند.

جهان افروز همچنین به تشریح اهداف و خط مشی این دفتر پرداخت و خاطر نشان کرد: انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان وزارت کشور و اجرای خط مشی ها، سیاستها و دستور العملهای ابلاغی و ارائه گزارش های کامل در چار چوب وظایف محوله و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان از جمله اهداف این دفتر است.

وی مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشارکت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تعیین مسائل و مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات و نظارت و پیگیری در زمینه تشکیل و تأسیس و نحوه فعالیت های کانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف از جمله دیگر سیاست های دفتر امور بانوان برشمرد.