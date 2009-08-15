مرادی و کامرانی فر نماینده داوران در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ساعت 10 صبح روز سه شنبه هفته جاری 27 مرداد ماه در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد که مسعود مرادی و حسن کامرانی فر نماینده داوران و کمک داوران فوتبال کشور در این گردهمایی خواهند بود.

تصویب آئین نامه جدید کمیته انضباطی و اساسنامه هیئت‌های فوتبال سراسر کشور در دستور کار اصلی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال قرار دارد.

همچنین قرار است در این مجمع پس از سخنرانی افتتاحیه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی گزارش عملکرد سال 87 فدراسیون فوتبال و برنامه های سال 88 فدراسیون را ارائه کند.

مجمع آتی فدراسیون فوتبال دومین مجمع فدراسیون فوتبال در دوره ریاست علی کفاشیان محسوب می شود.