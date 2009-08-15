مهمترین چالش کشور ضعف مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، "محمد باقر قالیباف" روز شنبه در مراسم افتتاح "دیتا سنتر" شهرداری تهران ضمن آرزوی بهره‌مندی همگان از فرصت‌های پرخیر و برکت ماههای شعبان و رجب افزود: به خودم این حق را داده‌ام که از منظر یک مدیر به تکنولوژی فناوری اطلاعات نگاه کرده و از این موضوع همواره در تمامی اعمال مدیریتی استفاده کنم .

بر این باورم که مهمترین چالش ما در کشور چالش مدیریتی است شهردار تهران

وی خاطرنشان کرد: مهمترین و اولویت دارترین کار در مدیریت شهر تهران به منظور تحقق مشارکت معنی دار شهروندان، دستیابی به شهر و شهروند الکترونیک است و حتی در حوزه منابع انسانی متخصص در حوزه IT و همچنین امکانات مادی هم از وضعیت خوبی بهره‌مند هستیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب این بهانه بود که نوپا هستیم و تازه از راه رسیده‌ایم ولی امروز دیگر نمی‌توانیم این حرف را به زبان آوریم . باید توجه داشت نقطه ای که ما را به چالش کشیده و نگذاشته چنین گامی برداریم همان مدیریت و نگاه ما به بحثهای مختلف در این رابطه است.

شهردار پایتخت لازمه یک مدیریت خوب را داشتن اطلاعات مناسب دانست و افزود : در کنار داشتن اطلاعات ، داشتن دو پارامتر از اهمیت بالایی برخوردار است، اول آنکه اطلاعات دقیق و صحیح و در کمترین زمان قابل دسترس باشد و دوم اینکه این اطلاعات را بتوان پردازش و از آنها به صورت بهینه استفاده کرد.

وی افزود: یک مدیر نیازمند قدرت است ، خیلی‌ها فکر می کنند قدرت در پول و جایگاهها نهفته است اما در حقیقت قدرت در جایی نهفته است که اطلاعات در آنجا متمرکز است.

شهردار تهران ادامه داد: اگر مدیری نیازمند پول و اختیار است تا کارش را انجام دهد این بدان معنی است که یا توان انجام کار ندارد یا در تشخیص کار موفق نیست .

قالیباف تصریح کرد: یکی از مواردی که در همه ابعاد همچون ابعاد تربیتی، اخلاقی، آموزشی و... نیازمند آن هستیم، تغییر در الگوی رفتارهاست که یکی از بسترهای این تغییر همین فناوری اطلاعات است .

شهردار تهران با اشاره به اهداف و چشم‌انداز مدیریت شهر گفت: در مدیریت شهری شعاری وجود دارد که برپایه آن باید کیفیت زندگی را در ابعاد مادی و معنوی ارتقاء بدهیم و این موضوع نیز جز بر بستر فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست ضمن آنکه به مردم تهران قول داده‌ایم که تا پایان برنامه دوم پنج ساله یعنی سال 92 در بعد فناوری اطلاعات جزء 10 کلانشهر اول دنیا قرار داشته باشیم که این هدف دوراز دسترس نیست.



باید شهرداری را به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم قالیباف

وی درباره تاثیر فناوری اطلاعات در مشارکت معنی دار مردم افزود : اگر تلاش داریم که شهرداری را به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم و مشارکت معنی دار مردم را در این راستا بخواهیم باید به بحث فناوری اطلاعات بیشتر توجه کنیم.

شهردار پایتخت به تاثیر راه‌اندازی "دیتا سنتر" شهرداری تهران بر کل کشور گفت : براساس تئوری پخش ، اگر این کار در تهران به درستی انجام شود، در تمام کشورنیز شکل خواهد گرفت و با این کار به نحوی برای تحقق هدف دهه چهارم انقلاب که به تعبیر مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت است موفق خواهیم بود و از طرفی دین خود را نسبت به نظام، امام، شهدا، مردم و مقام معظم رهبری ادا کرده‌ایم.