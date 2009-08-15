2400 پروژه آموزشی در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی رئیسی روز شنبه در بیست و دومین گردهمایی مدیران ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استانهای کشور افزود: در طول دولت نهم میزان اعتبارات نوسازی مدارس 270 درصد رشد داشت در حالی که در همین مدت مجموع نیروهای افزوده شده به این سازمان کمتر از 500 نفر بوده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در این مدت 18 هزار پروژه در قالب 82 هزار کلاس درس و در فضایی به مساحت 12.5 میلیون مترمربع به بهره برداری رسیده است ضمن اینکه نزدیک به 50 درصد فضایی که تعهد ساخت و مقاوم سازی داده ایم را انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه تا مهر ماه امسال دو هزار و 400 پروژه به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: این پروژه ها با 11 هزار و 500 کلاس درس در زمینی به مساحت دو میلیون مترمربع احداث شده است.

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف بررسی و تبادل نظر مدیران در خصوص برنامه های عمرانی سازمان تشکیل شده است.

علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه با بیان اینکه مدرسه سازی باید بر اساس آمایش سرزمین صورت بگیرد، گفت: باتوجه به محدودیت اعتبارات، ادارات نوسازی در استانها می توانند به سراغ بانکها بروند و با استقراض برنامه های خود را پیش ببرند و بعد از دریافت اعتبارات با بانکها تسویه کنند.

وی گفت: در خصوص استمرار طرح مقاوم سازی با نمایندگان مجلس صحبت شده است تا تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شود.