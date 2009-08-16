نفت 12 ساعت اراضی پلدختر را آبیاری کرد!/ آلودگی صدها مترمکعب خاک

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با شرح اتفاق رخ داده در مسیر خطوط انتقال نفت پلدختر اظهار داشت: شب پنج شنبه یکی از لوله های زیرزمینی نفت در منطقه پلدختر دچار ترکیدگی شده و فشار نفت به گونه ای بود که نفت تا سطح جاده کنار رودخانه کشکان بالا آمده و در نهایت برآمدگی جاده از نشت نفت به درون رودخانه جلوگیری کرده است.

علی رحیم کاکاوند با بیان اینکه خبر نشت نفت توسط روستاییان منطقه به کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست گزارش شد، افزود: پس از اطلاع مردم محیط زیست وارد عمل شد و سپس ماموران شرکت نفت اقدام به بستن لوله نفت به منظور جلوگیری از نشت بیشتر نفت کرده و در مقابل نفت بالا آمده در سطح جاده نیز با ریختن خاک اقدام به ایجاد مانع جهت جلوگیری از ورود نفت به کشکان کردند.

وی با تاکید بر اینکه بازدیدهای کارشناسان این سازمان تا ساعات اولیه بامداد گذشته از منطقه ادامه داشته است، بیان داشت: در حال حاضر اکیپ سازمان محیط زیست به منظور اقدامات نظارتی و کارشناسی در منطقه مستقر است.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان در پاسخ به سوال مهر در مورد میزان خسارات، عنوان کرد: آنچه واضح است این است که نفت به مدت 12 ساعت یعنی یک نیمروز کامل در منطقه در حال نشت بوده و بیش از صدها متر مکعب از زمینهای منطقه را آلوده کرده است.

آنچه واضح است این است که نفت به مدت 12 ساعت یعنی یک نیمروز کامل در منطقه در حال نشت بوده و بیش از صد ها متر مکعب از زمین های منطقه را آلوده کرده است مدیر کل محیط زیست لرستان

کاکاوند با بیان اینکه برآورد دقیق خسارات تا هفته آینده اعلام خواهد شد، بیان داشت: علیرغم اینکه شرکت نفت پس از آخرین اتفاق رخ داده متعهد شده بود که به الزاماتی که محیط زیست ایجاد کرده پایبند باشد ولی متاسفانه این حادثه در منطقه ای رخ داده که جزء تعهدات شرکت نفت در زمینه بازسازی و نوسازی خطوط فرسوده نفت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از الزامات شرکت نفت ضرورت توقف انتقال نفت از این خطوط تا بازسازی خطوط انتقال نفت بوده است، عنوان کرد: متاسفانه شرکت نفت به طور خودسرانه و بدون هماهنگی با محیط زیست اقدام به شروع انتقال نفت کرده که در نتیجه اتفاق روز گذشته دوباره رخ داده است.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان با یادآوری اینکه نوع خاک منطقه به صورت توده آبرفتی است، تصریح کرد: به طور یقین پس از اشباع خاک حاشیه رودخانه نفت دوباره به رودخانه کشکان نفوذ خواهد کرد و بار دیگر ما باید شاهد تلفات بیشمار آبزیان در این رودخانه باشیم.

کاکاوند با یادآوری اینکه در طول سال جاری در پنج حادثه ترکیدگی لوله نفت در مسیر خطوط انتقال نفت رخ داده است، یادآور شد: حادثه رخ داده در روز گذشته یک کیلومتر بالاتر از آخرین حادثه ای بوده که در تاریخ یازدهم تیرماه سالجاری اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر در حادثه ترکیدگی لوله نفت در رودخانه کشکان که در تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری رخ داد در آماری خوش بینانه بیش از 300 هزار قطعه ماهی و آبزی در رودخانه کشکان تلف شد.

این در حالی است که نشت متوالی نفت در رودخانه موجب آلوده شدن آب آشامیدنی ساکنان 11 روستای مسیر رودخانه شده که در آخرین پیگیریها مردم این روستاها به ویژه ساکنان روستای یک هزار و 500 نفری جلگه خلج اقدام به تجمع در مقابل فرمانداری پلدختر کردند.

با وجود این گویا مسئولان و متولیان امر به ویژه مسئولان شرکت نفت علاوه بر اینکه برنامه ای برای نجات رودخانه خروشان کشکان و آبزیان آن ندارند بلکه گویا فعالیتی برای سالم سازی آب شرب مردم روستاهای اطراف این رودخانه نیز قرار نیست صورت بگیرد.