400 هزار قطعه بچه میگو وانامی در گلستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر و پرورش میگوی وانامی در گمیشان افزود: بدلیل اینکه از شاخص های مهم این گونه تراکم پذیری بالا و ضریب تبدیل پایین غذایی است و با توجه به اینکه از جیره غذایی با پروتئین کمتر برخوردار است، این گونه می تواند یه لحاظ اقتصادی در پروژه پرورش میگو مهم باشد.



وی اظهار داشت: این گونه توانایی تحمل پذیری سرما و شوری پایین تر را در محیط پرورش دارا بوده و امتیازات این گونه می تواند با توجه به شرایط اکولوژیکی آب دریای خزر و اقلیم منطقه به عنوان مولفه مهم برای توسعه میگو در صنعت استان باشد.

مهندس خاطرنشان کرد: میگو یکی از آبزیان مهم اقتصادی دنیا بوده که نقش مهمی در ارزآوری و اشتغال دارد و از این رو پرورش میگو یک صنعت پویا در کشور محسوب می شود که میگوی وانامی در دنیا مقام اول تولید را داراست.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: میگو و پرورش آن در استان از یک سابقه کوتاه برخوردار است که با پروژه اینچنینی رونق خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته در استان گلستان گونه های سفید هندی (اندیکوس) پرورش داده می شد، تاکید کرد: این گونه به علت بالابودن هزینه های تولید و مولدسازی و تکثیر امکان توسعه را نداشت اما با تولید میگوی وانامی با این مشکلات روبرو نخواهیم بود.

مدیرکل شیلات گلستان با بیان اینکه این پروژه تحت مدیریت مرکز تحقیقات استان درحال انجام است، گفت: امید است با برداشت میگو در پایان مهرماه و بررسی نتایج حاصله مشخص شود که میگوی وانامی اقتصادی است و آنگاه می توانیم در سالهای آینده نسبت به جذب سرمایه گذار در استان اقدام و گام دیگری در جهت رشد و گسترش آن برداشته شود.

وی با ابراز امیدواری از بسترسازی های تحقیقاتی در زمینه های مختلف شیلاتی از کلیه کارشناسان مرکز تحقیقات استان قدردانی کرد.