ماتیچ: تکرار قهرمانی مهمتر از جهانی شدن است/ پالما: شکست ایران سخت بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان امروز (شنبه) موفق به شکست 77 بر 75 اردن درمرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا شد. ایران با کسب این پیروزی ضمن راهیابی به مرحله نهایی این مسابقات برای نخستین‌بار سهمیه پیکارهای جهانی را هم به دست آورد.

وسلین ماتیچ سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از این بازی گفت: هدف ما مدال طلاست. راه یافتن به رقابت‌های جهانی حائز اهمیت است. اما برای تیمی که مدافع عنوان قهرمانی آسیاست هیچ چیز به اندازه تکرار مقام قهرمانی اهمیت ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین باید در دیدار نهایی بسیارمحکمتر و سختر تر بازی کنیم.

همچنین "ماریو پالما" سرمربی تیم ملی بسکتبال اردن هم پس از پایان بازی گفت: ما نتیجه را در همان نیمه اول واگذار کردیم. وگرنه ما در ادامه بازی برتر از حریف بودیم. درهر حال نتوانستیم به نتیجه برسیم. مقابل تیمی مانند ایران نمی‌توان به راحتی به برتری دست یافت.

صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمان هم که در دیدار مقابل اردن 23 امتیاز کسب کرد و امتیاز آورترین بازیکن شد هم طی صحبت‎هایی کوتاه اظهارداشت: خوشحالی من به خاطر کسب این تعداد امتیاز نیست. از این بابت خوشحالم که همه توپ‌هایم وارد حلقه شد.