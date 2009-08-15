جشنواره عکس خرداد با معرفی برترینها در گلستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این جشنواره که عصر شنبه پایان یافت، هنرمندان در بخش های مختلفی مانند ارتحال امام خمینی (ره) طبیعت و میراث فرهنگی، تصویر حضور و .. به رقابت پرداختند.

در بخش تصویر حضور، حامد حسنی با مجموعه عکس رنگ انتخابات و سهراب سردشتی با مجموعه عکس ارسالی بدون عنوان جایزه ویژه بخش طبیعت و میراث فرهنگی را از آن خود کرد.

در بخش ارتحال امام خمینی (ره)، از حسن رحیمی و محمدبای به دلیل حضور در این بخش قدردانی شد.

محمد مهدی شاهی نیز در بخش "مجموعه های عکس ارسالی بدون عنوان" جایزه و لوح تقدیر جشنواره را به خود اختصاص داد.

شماری از مسئولان استانی و شهرستانی در این جشنواره شرکت داشتند.