شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تعطیلی دانشگاهها را تکذیب کردند

عبدالرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بسیاری از سایتها اعلام کرده اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاهها ترم آینده دانشگاهها را تعطیل کرده است در حالی که این کذب محض است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته دانشگاهها در ترم آینده تعطیل باشند.

وی افزود: شورا چنین مصوبه ای را نداشته و چنین اخباری جو سازی است.

رضا عامری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز درباره شایعاتی که پیرامون تعویق بازگشایی دانشگاهها مطرح است به مهر گفت: تغییر در زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاههای وزارت علوم با توجه به آنفلوآنزای خوکی در صورت اعلام وزارت بهداشت بررسی می شود.

رضا عامری افزود: در وزارت علوم برنامه خاصی برای تغییر در تقویم سال تحصیلی دانشگاهها به دلیل شیوع آنفلوآنزای خوکی وجود ندارد و از آنجا که مسئولیت سلامت کشور با وزارت بهداشت است در زمینه آغاز سال تحصیلی داشنگاهها نیز در صورتی که از سوی این وزارتخانه بحثی مطرح شود، وزارت علوم نیز آن را مورد بررسی قرار می دهد.

وی گفت: تا کنون تقویم سال تحصیلی مانند سالهای گذشته است و آغاز سال تحصیلی به صورت رسمی از اول مهرماه خواهد بود.