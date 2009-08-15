قانون پیگیر وضعیت پرویز مشرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، "سید یوسف رضا گیلانی" که امروز شنبه در مراسم افتتاح یک نیروگاه برق جدید سخن می گفت در ادامه افزود : ارتش پاکستان مسئول رسیدگی به وضعیت پرویز مشرف نیست و قانون این وظیفه را انجام می دهد.

نخست وزیر پاکستان در ادامه افزود : ارتش همچنان به اقدامات خود در مقابله با طالبان و عملیات برای ریشه کن کردن آن در پاکستان ادامه می دهد.

نواز شریف روز گذشته با محکوم کردن اقدامات ضد قانونی پرویز مشرف، خواستار شدت عمل دولت این کشور علیه رئیس جمهور پیشین شد.

"نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز که در منزل خود و بعد از مراسم روز استقلال پاکستان سخن می گفت در ادامه افزود : برای اینکه اقدامی علیه "پرویزمشرف" انجام بدهیم به هیچ مجوزی نیاز نیست و از همین رو ارتش باید روابطش را با فرمانده سابق خود قطع کند.

نخست وزیر اسبق پاکستان در ادامه افزود : برخورد با افرادی که قانون اساسی پاکستان را زیر پا گذاشته و دستور بازداشت قضات و وکلا را صادر کرده اند، امری ضروری است.