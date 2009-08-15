112 کیلوگرم کراک و هروئین در کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی روز گذشته ماموران نیروی انتظامی شهرستان جیرفت در بازرسی از یک دستگاه کامیون 112 کیلوگرم مواد مخدر مرگبار کراک و هروئین کشف کردند.

وی افزود: این کامیون از سیستان و بلوچستان بارگیری و به طرف استانهای مرکزی کشور در حال حرکت و انتقال مواد مخدر بود.

سرهنگ پریور عنوان کرد: در این محموله 10 کیلوگرم کراک و 102 کیلوگرم هروئین کشف شده است.

وی همچنین از دستگیری دو قاچاقچی در این زمینه خبر داد و گفت: کراک دارای 97 درصد خلوص است و یکی از مرگبارترین مواد مخدر شناخته شده در دنیا محسوب می شود.