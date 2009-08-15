زندگینامه سیاسی اجتماعی رئیس جدید قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ آملی‌ در سال‌ 1339 در نجف‌ اشرف‌ و در خانواده ای روحانی و خوشنام بدنیا آمد. پدرش‌ آیت ‌الله‌ العظمی‌ میرزا هاشم‌ آملی‌(ره‌) از بزرگان‌ حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ و قم‌ بود که‌ در طی‌ سالیان‌ دراز شاگردان‌ فراوانی‌ پرورانده‌ است‌. صادق‌ لاریجانی‌ تحصیلات‌ جدید را از دبستان‌ در سال‌ 1345 آغاز کرد و در سال‌ 1356 به‌ پایان‌ رساند. او در دوره دبیرستان‌ با علاقه‌ بسیار به‌ کتب‌ ریاضی‌ روی‌ آورد و بسیاری‌ از آنها را با مطالعه‌ فرا گرفت‌. وی‌ در سالهای‌ تحصیل‌ خود در اکثر مواقع‌ حائز رتبه‌ اول‌ بود و هنگام‌ وارد شدن‌ به‌ سال‌ چهارم‌ دبیرستان‌ با فراهم‌ آمدن‌ بورس‌ تحصیلی‌ از دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌ عازم‌ تحصیل‌ در یکی‌ از کشورهای‌ غربی‌ بود که‌ ناگهان‌ زندگی‌اش‌ دگرگون‌ شد و با تاسی به راهنمایی‌ پدر به‌ دروس‌ دینی‌ رو آورد. این در حالی بود که برادران بزرگتر او محمد جواد و علی در مسیر علوم جدیده چون ریاضیات و فیزیک و فلسفه گام برداشتند و به مراتبی درخور نیز رسیدند.

وی در سالهای‌ تحصیل‌، از محضر استادان‌ بسیاری‌ بهره‌ برد. از جمله‌ رسائل‌ و مکاسب‌ را نزد اساتید برجسته‌ای‌ همچون‌ آقایان‌ صلواتی‌، سیدکاظم‌ حائری‌، سید مهدی‌ نبوی‌ و کرباسی‌ فرا گرفت‌ که‌ عمدة‌ این‌ درسها به‌ شکل‌ خصوصی‌ بود.

لاریجانی‌ با به‌ پایان‌ بردن‌ دروس‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ والد خود آیت‌الله‌ العظمی‌ میرزاهاشم‌ آملی‌(ره‌) و نیز آیت‌الله‌ العظمی‌ شیخ‌ حسین‌ وحید خراسانی‌ رفت‌ و سالها از محضر آنان‌ بهره‌ برد. او در بخش‌ علوم‌ عقلی‌ نیز در درس‌ اسفار آیت ‌الله‌ جوادی‌ آملی‌ و آیة‌الله‌ حسن‌ زاده‌ آملی‌ حاضر شد.

در سال‌ 1356 به‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ وارد شد و بیشتر دروس‌ مقدمات‌ و سطح‌ را در فرصتی‌ اندک‌ و در نزد استادان‌ برجسته‌ که‌ گاه‌ از نزدیکان‌ وی‌ نیز بودند، به‌ پایان‌ رسانید. سپس‌ در درس‌ خارج‌ بزرگان‌ قم‌، از جمله‌ والد خود حاضر شد و سالها از محضر آنان‌ بهره‌های‌ بسیار برد. در این‌ مدت‌ از تحصیل‌ علوم‌ عقلی‌ و تفسیر نیز بازنماند.

لاریجانی‌ با به‌ پایان‌ بردن‌ دروس‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ والد خود آیت‌الله‌ العظمی‌ میرزاهاشم‌ آملی‌(ره‌) و نیز آیت‌الله‌ العظمی‌ شیخ‌ حسین‌ وحید خراسانی‌ رفت‌ و سالها از محضر آنان‌ بهره‌ برد

آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ در عرصه‌ فرهنگی‌ خدمات‌ شایانی‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او از سالهای‌ نخستین‌ انقلاب‌ به‌ مقوله‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ و شناخت‌ آن‌ اهتمام‌ ویژه‌ای‌ داشته‌ و در این‌ زمینه‌ فعالیتهای‌ گسترده‌ای‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او بسیاری‌ از کتب‌ دورة‌ سطح‌ را تدریس‌ کرده‌ است‌ و از سال‌ 1368 تاکنون‌ نیز به‌ تدریس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ اشتغال‌ دارد. علاوه‌ بر آن‌ ، سالها به‌ تدریس‌ در دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ قم‌ و دانشگاه‌ رضوی‌ مشهد در سطح‌ کارشناسی‌ ارشد و دکترا می‌پردازد. تدریس‌ او در دانشگاه‌ در رشته‌های‌ کلام‌ جدید، فلسفه‌ تطبیقی‌، فلسفه‌ اخلاق‌ و فلسفه‌ غرب‌ است‌.

کارشناسان معتقدند با انتصاب آیت الله لاریجانی به ریاست قوه قضائیه همچنین با توجه به ویژگیهای برجسته ای چون تسلط بر علوم مختلف دینی و دانشگاهی ، آشنایی با زبانهای بین المللی و رویه های مدرن قضایی و همچنین تعامل و تعادلی که تا کنون در ارتباط با سایر دستگاهها، نهادها و چهره های مختلف سیاسی کشور از وی دیده شده قوه قضائیه دورانی تازه از کارآمدی را آغاز کند.

آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ تا کنون‌ کتب‌ بسیاری‌ را تألیف‌، تصحیح‌ یا ترجمه‌ کرده‌ است‌ که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌: 1ـ فلسفه‌ اخلاق‌ در قرن‌ حاضر نوشته‌ وارنک‌ (ترجمه‌)؛ 2ـ انسان‌ از آغاز تا انجام‌، نوشته‌ علامه‌ طباطبایی‌ (ترجمه‌)؛ 3ـ سرمایة‌ ایمان‌، نوشته‌ ملاعبدالرزاق‌ لاهیجی‌ (تصحیح‌)؛ 4ـ معرفت‌ دینی‌، نقد نظریة‌ قبض‌ و بسط‌ تئوریک‌ شریعت‌؛ 5ـ قبض‌ و بسط‌ در قبض‌ و بسطی‌ دیگر؛ 6ـ واجب‌ مشروط‌؛ 7ـ فلسفة‌ تحلیلی‌، دلالت‌ و ضرورت‌؛ 8 ـ آموزگار جاوید (مجموعة‌ مقالات‌ در برزگداشت‌ مرحوم‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا هاشم‌ آملی‌).

کتابهای‌ زیر هم‌ از وی در مرحلة‌ تدوین‌ و آماده‌ سازی‌ برای‌ نشر می‌باشد: 1ـ مکتوباتی‌ در حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ و قاعدة‌ ملازمه‌؛ 2ـ دین‌ و اخلاق‌ (ترجمه‌)؛ 3ـ فلسفه‌ تحلیلی‌، تئوریهای‌ معناداری‌؛ 4ـ فلسفه‌ تحلیلی‌، فعل‌ گفتاری‌؛ 5ـ زبان‌ دین‌؛ 6ـ براهین‌ اثبات‌ واجب‌، برهان‌ وجودی‌؛ 7ـ قلمرو دین‌؛ 8ـ مبانی‌ کلامی‌ ـ فلسفی‌ حکومت‌ دینی‌؛ 9 ـ فلسفة‌ اخلاق‌؛ 10 ـ مجموعة‌ مقالات‌ در 3 جلد.

مکتوباتی‌ در حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ و قاعدة‌ ملازمه‌؛ دین‌ و اخلاق‌ (ترجمه‌)؛ فلسفه‌ تحلیلی‌، تئوریهای‌ معناداری‌؛ فلسفه‌ تحلیلی‌، فعل‌ گفتاری‌؛ زبان‌ دین‌؛ براهین‌ اثبات‌ واجب‌ و ... از جمله کتب در حال چاپ آیت الله لازیجانی است

همچنین‌ از وی‌ مقالات‌ متعددی‌ در کنگره‌ها و نشریاتی‌ چون‌ نقد و نظر، کیهان‌ فرهنگی‌ و صبح‌ منتشر شده‌ است‌. او بیشتر دروس‌ فقه‌ و اصول‌ را تقریر کرده‌ است‌ و رساله‌ای‌ مبسوط‌ در صلاة‌ مسافر در قالب‌ شرح‌ عروة‌الوثقی‌ نگاشته‌ است‌.

عضویت‌ در هیئت‌ امنای‌ دانشگاه‌ قم‌، هیئت‌ امنای‌ دانشنامة‌ جهان‌ اسلام‌ و ریاست‌ هیئت‌ امنای‌ مؤسسه‌ تحقیقات‌ کامپیوتری‌ علوم‌ اسلامی‌ از دیگر فعالیتهای‌ وی‌ به‌ شمار می‌رود. او هم‌ اکنون‌ در قم‌ به‌ تدریس‌ و تربیت‌ طلاب‌ می‌پردازد.

انتصاب پنجمین رئیس قوه قضائیه در حالی توسط رهبر معظم انقلاب صورت گرفت که پیش از این آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشته اند.