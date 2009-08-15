به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسینی مدیر کل امور بین الملل وزارت کشور در دیدار با مدیر کل همکاری های بین المللی وزارت کشور قطر، با تأکید بر نهایی شدن مذاکرات مربوط به پیش نویس توافقنامه امنیتی بین ایران و قطر اظهار داشت: دو طرف روی کلیات متن توافقنامه برای نهایی کردن آن اشتراک نظر دارند و آن را زمینه افزایش تعامل و ارتقاء سطح همکاری های دو کشور می دانند.



مدیر کل امور بین الملل با بیان اینکه وظایف وزارت کشور غیر از امور امنیتی؛ امور اقتصادی، اجتماعی و عمرانی را نیز در بر می گیرد خاطرنشان کرد: سفر وزیر کشور ایران به دوحه فراتر از موافقتنامه امنیتی است و موضوعات مربوط به رفت و آمد مرزنشینان، تسهیل در صدور ویزا برای جامعه ایرانی مقیم قطر و شرکت آنها در نمایشگاه های دولتی قطر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



حسینی با تقدیر و تشکر از دولت قطر نسبت به اهمیتی که به مسائل مربوط به رفت و آمد مرزنشینان و سرمایه گذاری ایرانیان در قطر قائل است ابراز امیدواری کرد: سفر هیأت قطری به ایران با ایجاد تحول در روابط دو کشور مصادف شود.



وی با تاکید بر اینکه سفر وزیر کشور ایران به قطر روابط دو کشور را گسترده تر خواهد کرد گفت : جمهوری اسلامی ایرا ن خواهان گسترش روابط همه جانبه بین تهران و دوحه می باشد.



همچنین در این دیدار سعود عبدالله زیدآل محمود مدیر کل همکاری های بین المللی وزارت کشور قطر سفر هیئت قطری به تهران را در راستای پیشبرد همکاری های دو طرف خواند وافزود : صورت گرفته است، گفت: دولت قطر روابط تنگاتنگی با ایران دارد و ما خواهان توسعه وگسترش روابط تهران و دوحه در بالاترین سطوح ممکن می باشیم.



وی با استقبال از سفر وزیر کشور ایران به قطرگفت: این سفر برای ما دارای اهمیت ویژه ای است و بعد از امضای توافقنامه امنیتی، کمیته مشترکی بین دو وزارت کشور جهت اجرای آن تشکیل خواهد شد.