کشته و زخمی شدن 18 نفر در درگیریهای اخیر شمال یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین رابطه مقامات ارتش یمن از اعزام جنگنده و نظامیان به نقاط شمالی این کشور برای مقابله با شورشیان خبر دادند.

درگیریهای اخیر میان گروههای جدایی طلب و نیروهای دولتی یک روز پس از آن صورت گرفت که فرماندار استان صعدا اعلام کرد تنها در صورت شکست شورشیان حالت فوق العاده پایان می یابد.

"عبدالمالک الحوتیگ سخنگوی شبه نظامیان یمن با بیان این خبر اعلام کرد در حملات ارتش که از روز سه شنبه هفته گذشته در این منطقه آغاز شده تا کنون دهها غیرنظامی کشته و مجروح شده اند. وی گفت ارتش یمن حملات خود را از راه هوا و زمین به مناطق شیعه نشین صعدا ادامه می دهد.

اعضای این گروه شبه نظامی ، به ویژه از سال 2004 دور جدیدی از فعالیتهای نظامی خود علیه دولت یمن را آغاز کرده اند که تا کنون منجر به کشته شدن هزاران نفر شده است. آنها همچنین برای تحت فشار قرار دادن دولت اقدام به ربودن اتباع خارجی در این کشور می کنند.