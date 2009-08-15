امید 740 بیماران سرطانی به درمان در استان هرمزگان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد بهزاد بعد از ظهر شنبه در نشست خبری افزود: رادیو تراپی یکی از روشهای اصلی درمان سرطان محسوب می شود و سالهاست که خدمات رادیوتراپی در کشور توسط پزشکان متخصص به بیماران ارائه می شود.

بهزاد با اشاره به آمار بیماران سرطانی در استان خاطر نشان کرد: درحال حاضر 740 بیمار سرطانی در استان با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند که جهت درمان به شهرهای مختلف مراجعه می کنند، علاوه بر رنج بیماری رنج سفر و هزینه های گزاف درمانی نیز را به خود همراه دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان رادیوتراپی را از بین بردن تومورهای بدخیم توسط اشعه دادن به آن شامل انواع اشعه ایکس و گاما دانستند.

وی افزود: مرکز رادیو تراپی در سال جاری به همت رئیس دانشگاه و مسئولان استانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به بهره برداری خواهید رسید و کلیه خدمات به بیماران سرطانی شامل جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی در استان انجام خواهد شد.

بهزاد همچنین از انجام نخستین پیوند کلیه در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: با توجه به امکانات و شرایط مناسب درمانی در سال جاری نخستین عمل جراحی پیوند کلیه در استان به زودی انجام می شود و بیماران پیوندی در راستای این عمل پر هزینه نیاز به مراجعه به سایر استانها را نخواهند داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان افزود: در استان 300 بیمار دیالیزی هستند که دیالیز را فقط درمان موقت می دانند و می توانند با انجام پیوند کلیه درمان قطعی شوند.

به گفته وی در استان 1460 بیمار تالاسمی، 279 بیمار دیالیزی، 196 بیمارms) ،141 بیمار پیوند کلیه ،740 بیمار سرطانی،102 بیمار هموفیلی هستند که بالغ بر چهار میلیارد و 910 میلیون ریال جهت درمان بیماران خاص در سال گذشته هزینه شده است.

بهزاد با ابرازامیدواری از ارائه خدمات مطلوب درمانی در استان یادآور شد: با تکمیل ظرفیتها و نیروی انسانی ماندگار و کارآمد با توجه به نیازمندیهای درمانی استان در آینده ای نزدیک هیچ بیماری مجبور نخواهد بود به استانهای دیگر مراجعه کنند.