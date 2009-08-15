رقابتهای المپیاد ورزشی دانش آموزان در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مسابقات در رشته والیبال هرمزگان به قهرمانی رسید، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویر احمد به ترنیب عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

در اسکیت و در ماده 300 متر تایم تریل احسان ابراهیمی از آذربایجان غربی، امیر حسین حافظی از شهرستانهای تهران و علی فرج زاده از آذربایجان غربی به ترتیب اول، دوم و سوم شدند.

در فوتبال تهران قهرمان شد، خراسان رضوی نایب قهرمان و کهگیلویه و بویر احمد نیز رتبه سوم را به دست آورد. در بسکتبال تیمهای تهران، هرمزگان و شهرستانهای تهران به ترتیب قهرمانی را از آن خود کردند.

در اسکیت و در 1500 متر امدادی کرمانشاه اول، آذربایجان غربی دوم و خراسان رضوی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و همچنین در نتایج تیمی آذربایجان غربی، فارس و یزد به ترتیب در سکوی اول تا سوم ایستادند.

در ژیمناستیک که در سه سطح برگزار شد اردبیل اول شد، مرکزی دوم و شهرستانهاب تهران مقام سومی را از آن خود کرد.

