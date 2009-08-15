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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

رقابتهای المپیاد ورزشی دانش آموزان در زنجان پایان یافت

رقابتهای المپیاد ورزشی دانش آموزان در زنجان پایان یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: نتایج آخرین روز از بیست و هفتمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر سراسر کشور زنجان مقطع ابتدایی در زنجان بعد از ظهر شنبه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مسابقات در رشته والیبال هرمزگان به قهرمانی رسید، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویر احمد به ترنیب عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

در اسکیت و در ماده 300 متر تایم تریل احسان ابراهیمی از آذربایجان غربی، امیر حسین حافظی از شهرستانهای تهران و علی فرج زاده از آذربایجان غربی به ترتیب اول،  دوم و سوم شدند.

در فوتبال تهران قهرمان شد، خراسان رضوی نایب قهرمان و کهگیلویه و بویر احمد نیز رتبه سوم را به دست آورد. در بسکتبال تیمهای تهران، هرمزگان و شهرستانهای تهران به ترتیب قهرمانی را از آن خود کردند.

در اسکیت و در 1500 متر امدادی کرمانشاه اول، آذربایجان غربی دوم و خراسان رضوی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و همچنین در نتایج تیمی آذربایجان غربی، فارس و یزد به ترتیب در سکوی اول تا سوم ایستادند.

در ژیمناستیک که در سه سطح برگزار شد اردبیل اول شد، مرکزی دوم و شهرستانهاب تهران مقام سومی را از آن خود کرد.

کد مطلب 930066

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