پاسخگویی مدیریت شهری به 90 هزار شهروند تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار و اطلاعات این مرکز، در فصل گذشته 89 هزار و 139 شهروند تهرانی از طریق تلفن 1888 و سایر ابزارهای ارتباطی ، با این مرکز تماس گرفته‌اند که این میزان نسبت به بهار سال گذشته ، 40 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این آمار ، 18 هزار و 214 پیام از مجموع این تماس‌ها به ثبت رسیده که شامل 81 درصد انتقاد و شکایت ، 8 درصد پیشنهاد و 11 درصد تقدیر از برنامه‌ها و عملکرد شهرداری تهران است.

بر اساس این گزارش ، در سه ماهه اول سال جاری ، مجموع گلایه‌مندی شهروندان نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 4 درصد کاهش و سهم تقدیر از مجموعه مدیریت شهری نیز 5 درصد افزایش داشته است.

بنابراین گزارش ، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک ، اجتماعی و فرهنگی و فنی و عمران چهار حوزه ایست که بیشترین درخواست شهروندان در سه ماهه ابتدای سال را به خود اختصاص داده‌اند.

مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 ، در این مدت به 93 درصد از درخواست‌های مردم رسیدگی کرده که رسیدگی مابقی پیام‌ها نیز در دستور کار واحدهای اجرایی قرار دارد.

همچنین میانگین زمان سیدگی به درخواست شهروندان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ، 36 درصد سریع‌تر شده است.